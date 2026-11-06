Tuổi trẻ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật: Giới thiệu 108 công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

Năm nay, Tổng cục HC-KT có 26 cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 27, với 124 công trình (đề tài, sáng kiến) nghiên cứu về 8 lĩnh vực gồm: Hậu cần; y, dược học; vũ khí, đạn; công nghệ thông tin; điện tử viễn thông, tự động hóa; giáo dục đào tạo, huấn luyện quân sự; cơ khí, động lực và khoa học xã hội và nhân văn.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng Giải thưởng TTST Tổng cục đã thẩm định, đánh giá trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, khoa học, thống nhất lựa chọn 108 công trình để giới thiệu tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 27.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tuấn biểu dương các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn hoàn thành các công trình đúng tiến độ, thời gian. Đồng thời đánh giá, các công trình tham gia Giải thưởng TTST lần này đã thể hiện nhiệt huyết, sự say mê nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Tổng cục.

Đại diện Cơ quan thường trực phát biểu báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Nhiều công trình của các tác giả trẻ thể hiện trình độ, kiến thức, năng lực sáng tạo, sự đầu tư nghiên cứu bài bản, công phu, khai thác nhiều vấn đề mới, đưa ra nhiều giải pháp tiên tiến, hiện đại trong bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, sát với thực tế, điều kiện hoạt động quân sự, có hàm lượng khoa học, giá trị thực tiễn, chất lượng hiệu quả cao về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội. Đặc biệt, có nhiều công trình nghiên cứu về chuyển đổi số; chế tạo, sửa chữa, niêm cất bảo quản, tăng hạn, khai thác, sử dụng vũ khí đạn và phương tiện, trang bị kỹ thuật; khám, chữa bệnh; dạy học và sản xuất kinh doanh…

Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu, Cơ quan thường trực Hội đồng Giải thưởng TTST Tổng cục HC-KT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, tiếp tục hướng dẫn, triển khai hoàn thiện thủ tục, hồ sơ của các công trình, đề tài, sáng kiến gửi tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 27 theo đúng quy định.