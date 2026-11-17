Dự báo ngày mai (18/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Cao Bằng.

Dự báo diễn biến không khí lạnh 24 - 48 giờ tới: Khoảng ngày mai (18/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Cao Bằng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ ngày 18 - 19/11, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ chiều tối và đêm 18/11, trời chuyển rét, có nơi rét đậm, gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất cả đợt từ 12 - 14ºC.

Dự báo chi tiết:

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét, rét đậm có khả năng ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ.