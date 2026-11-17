Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/11:

Tại Thủ đô Hà Nội, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Thời tiết Thủ đô Hà Nội, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C.

TP. Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; cao nhất 32-34 độ C.