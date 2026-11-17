Theo Cục Phúc lợi xã hội Malaysia, tính đến 13 giờ ngày 16/11 (giờ địa phương), bang Selangor ghi nhận 1.343 người phải sơ tán do lũ lụt và đang được bố trí chỗ ở tại 7 trung tâm cứu trợ.

Các địa phương khác cũng bị ảnh hưởng gồm Perak, Penang và bang Sarawak ở phía bắc đảo Borneo. Tại Penang, 94 nạn nhân đang ở một trung tâm cứu trợ tại Seberang Perai Selatan (khu vực Sungai Bakap), trong khi tại Miri, Sarawak, có 7 nạn nhân từ một gia đình đang lưu trú tại một trung tâm cứu trợ khác. Trong khi đó, tại Nibong Tebal, 95 cư dân đã phải sơ tán sau khi nhà cửa của họ ở Sungai Jawi bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài từ đêm 15/11.

Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy mưa lớn kéo dài đã khiến nước lũ tràn vào nhiều ngôi nhà, khiến một số cư dân bị mắc kẹt. Cơ quan khí tượng Malaysia đã phát đi cảnh báo về tình trạng mưa lớn kéo dài và gió mạnh do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, dự kiến kéo dài đến hết tháng 3/2027.

R.G