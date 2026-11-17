Xử phạt hàng chục công trình vi phạm khi thi công trên đường

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi công an thành phố về kết quả tham mưu thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026, công tác rà soát, xử lý các điểm ùn tắc và bất cập trong tổ chức giao thông tiếp tục được triển khai.

Hà Nội xử lý 44 điểm ùn tắc, hiện còn 7 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông. Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Sở Xây dựng và công an thành phố phối hợp rà soát, xác định 51 điểm thường xuyên ùn tắc. Đến nay, 44 điểm đã được xử lý, còn 7 điểm vẫn thường xuyên xảy ra ùn tắc, cần tiếp tục tập trung giải quyết.

Cùng với xử lý các điểm ùn tắc, thành phố tăng cường kiểm soát hoạt động thi công trên đường bộ đang khai thác. Hiện có 10 dự án với 61 vị trí rào chắn trên các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý.

Sở Xây dựng đang kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thu gọn rào chắn, hoàn trả mặt đường ngay khi đủ điều kiện, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Vị trí rào chắn cũng được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và bản đồ iHanoi để người dân chủ động lựa chọn lộ trình.

Trong năm 2026, qua kiểm tra hoạt động thi công trên đường bộ đang khai thác, lực lượng chức năng ghi nhận 60 vụ vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 693 triệu đồng. Trong đó, số tiền đã nộp ngân sách là 664 triệu đồng.

Đáng chú ý, 4 tổ kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1740/QĐ-SXD đã kiểm tra 33 công trình trọng điểm, phát hiện và xử lý vi phạm tại 27 công trình. Tổng số tiền xử phạt là 334 triệu đồng, đồng thời ban hành 23 văn bản chấn chỉnh.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trường học, công trường cũng được chú trọng. Sở Xây dựng phối hợp rà soát những vị trí trường học có nguy cơ mất an toàn, đề xuất bổ sung biển cảnh báo, vạch qua đường, biển hạn chế tốc độ và tổ chức điểm dừng, đỗ phù hợp.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, áp lực giao thông tại Hà Nội vẫn tập trung ở các tuyến đường hướng tâm, đường vành đai, đầu cầu, nút giao có lưu lượng phương tiện lớn và khu vực rào chắn thi công.

Trong khi đó, mặt cắt một số tuyến đường còn hạn chế, xung đột dòng phương tiện, thiếu kết nối đồng bộ và tình trạng công trình thi công kéo dài tiếp tục ảnh hưởng đến năng lực lưu thông.

Việc nhiều công trình lớn được triển khai đồng thời cũng gây áp lực cho công tác điều phối, phân luồng và duy trì an toàn giao thông. Bên cạnh đó, quỹ đất dành cho giao thông còn thấp so với yêu cầu quy hoạch, phương tiện tăng nhanh, thiếu bãi đỗ xe, nhiều nút giao và trục hướng tâm thường xuyên quá tải.

Tập trung xử lý điểm ùn tắc, điểm tiềm ẩn tai nạn

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Nội xác định tiếp tục rà soát, phân loại các điểm ùn tắc và vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông; xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn xử lý và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả.

Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện phương án phân luồng, thu gọn rào chắn, hoàn trả mặt đường; ưu tiên duy tu, sửa chữa mặt đường, biển báo, vạch sơn, dải phân cách và các hạng mục an toàn giao thông xuống cấp.

Sở Xây dựng cũng đề xuất tăng cường chia sẻ dữ liệu về hiện trường, tai nạn, ùn tắc và tiến độ xử lý giữa các cơ quan; tổ chức kiểm tra, hậu kiểm định kỳ để đánh giá hiệu quả thực chất của các giải pháp đã triển khai.

Đáng chú ý, trong giai đoạn 2027-2030, Sở kiến nghị ưu tiên nguồn lực khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, tổ chức giao thông tại khu vực trường học, công trường; phát triển kết nối vận tải công cộng, đồng bộ các tuyến đường và nút giao theo quy hoạch.