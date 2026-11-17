Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp trao đổi với bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Chinhphu.vn chiều 16/11, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva, trao đổi về tình hình kinh tế thế giới, định hướng phát triển của Việt Nam và hợp tác giữa Việt Nam với IMF.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của IMF trong duy trì ổn định tài chính, tiền tệ quốc tế, hỗ trợ các nước ứng phó với biến động kinh tế toàn cầu. Thủ tướng mong IMF tiếp tục phát huy vai trò giám sát, dự báo, cảnh báo sớm, hỗ trợ các quốc gia chủ động phòng ngừa và ứng phó với các cú sốc kinh tế, tài chính.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp trao đổi với bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và IMF, Thủ tướng ghi nhận những phân tích, khuyến nghị chính sách thiết thực của IMF, đặc biệt là kết quả làm việc của Đoàn tham vấn Điều IV vừa thăm Việt Nam, góp phần cung cấp thông tin tham khảo cho công tác hoạch định và điều hành chính sách.

Chia sẻ về định hướng phát triển, Thủ tướng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, đòi hỏi tiếp tục đổi mới tư duy và mô hình phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Việt Nam xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của tăng trưởng; đồng thời chú trọng hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính và nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế.

Thủ tướng ghi nhận những phân tích, đánh giá và khuyến nghị chính sách thiết thực của IMF, trong đó có kết quả làm việc của Đoàn tham vấn Điều IV vừa thăm Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá Việt Nam là nền kinh tế năng động, phát triển thành công, với nền tảng kinh tế vĩ mô và tài chính ngày càng vững chắc.

Bà Georgieva đặc biệt ấn tượng với tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam, cho rằng đây là thành quả của quá trình cải cách có hệ thống, bền bỉ và toàn diện, góp phần thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế.

Tổng Giám đốc IMF đặc biệt đánh giá cao tầm nhìn và các ưu tiên điều hành kinh tế của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhất là việc đặt ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính ở vị trí hàng đầu trong quá trình thúc đẩy tăng trưởng.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva đánh giá Việt Nam là một nền kinh tế năng động, phát triển rất thành công - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo bà Georgieva, củng cố nền tảng kinh tế vững chắc là yếu tố then chốt giúp các quốc gia nâng cao sức chống chịu trước những biến động khó lường của thế giới. IMF sẵn sàng tiếp tục đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.

Trao đổi về các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng chia sẻ định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Việt Nam, thúc đẩy ứng dụng trong nông nghiệp, sản xuất thông minh, y tế và logistics nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, đồng thời chú trọng kiểm soát các rủi ro mới.

Hoan nghênh định hướng này, Tổng Giám đốc IMF đánh giá cao việc Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu; khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tận dụng cơ hội và ứng phó với tác động của AI đối với tăng trưởng, việc làm và ổn định tài chính.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng mời Tổng Giám đốc IMF tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai và Diễn đàn Tương lai ASEAN vào tháng 3/2027.

Bà Georgieva bày tỏ mong muốn IMF đóng góp tích cực vào các hoạt động APEC 2027, trong đó có phối hợp tổ chức các cuộc trao đổi chính sách với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp.

Bày tỏ ấn tượng trước tốc độ đổi thay của Việt Nam, Tổng Giám đốc IMF mong muốn sớm thăm lại Việt Nam trước Hội nghị Cấp cao APEC 2027, tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.