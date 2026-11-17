Vào thời điểm trên, cụ Đ.T.L (SN 1951, ngụ làng Lạc Lâm, xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy BS 49T5 – 48… lưu thông trên QL 27, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe tải BS 49C – 070… do tài xế N.N.D (SN 1990, ngụ Lạc Thiện 1, xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Ka Đô đi xã Đơn Dương.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến bà Đ.T.L ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Tại hiện trường thi thể cụ bà nằm gần bánh sau xe tải về phía bên phải xe.

Công an xã Đơn Dương và các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.