Hà Nội ghi nhận 20 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Ảnh minh hoạ

Cộng dồn từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội ghi nhận 7.026 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Số mắc giảm 7.351 trường hợp so với trung bình 5 năm giai đoạn 2021-2025 (12.788 trường hợp) và giảm so với cùng kỳ năm 2023 (33.934 trường hợp).

Trong tuần, thành phố ghi nhận 20 ổ dịch sốt xuất huyết mới tại các phường, xã. Tính từ đầu năm, toàn thành phố ghi nhận 279 ổ dịch, hiện còn 31 ổ dịch đang hoạt động.

Đối với bệnh tay chân miệng, trong tuần Hà Nội ghi nhận 118 trường hợp mắc tại 61 phường, xã, giảm 35 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, thành phố có 6.843 trường hợp mắc, không có ca tử vong. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch mới; 105 ổ dịch ghi nhận từ đầu năm đều đã kết thúc hoạt động.

Các bệnh truyền nhiễm khác tiếp tục được ghi nhận: 2 trường hợp mắc sởi, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 418; 4 trường hợp mắc ho gà, nâng tổng số lên 132; 2 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số lên 1.676. Các bệnh này đều chưa ghi nhận ca tử vong trong năm 2026.