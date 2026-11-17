Cán bộ Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khai thác ứng dụng số hóa phục vụ công tác tuyên truyền

Theo số liệu rà soát, tổng số hồ sơ TTHC thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh cần số hóa là 1.408 hồ sơ; Ban CHQS các xã, phường là 106.074 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Cán bộ, Quân lực, Chính sách và Dân quân tự vệ. Để bảo đảm tiến độ, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, thống nhất nội dung và thời gian hoàn thành; tổ chức trang bị máy tính, máy quét, thiết bị lưu trữ và đường truyền mạng phục vụ việc số hóa hồ sơ TTHC.

Thượng tá Nguyễn Văn Công, Phó Tham mưu trưởng, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện các quy định về số hóa hồ sơ; chú trọng rà soát, phân loại thành phần hồ sơ cần số hóa, quy trình thực hiện và chất lượng hồ sơ đưa vào kho lưu trữ của Bộ Quốc phòng; các cơ quan, đơn vị quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị chủ động phân công cán bộ, nhân viên phụ trách những thủ tục thuộc thẩm quyền trực tiếp tiếp nhận, giải quyết; tổ chức số hóa hồ sơ theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai, các đơn vị chủ động rà soát, khắc phục và phối hợp với cơ quan nghiệp vụ cấp trên để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, nhất là việc khắc phục tình trạng hồ sơ đã quét nhưng chưa cập nhật lên hệ thống, hạn chế tối đa hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Bằng những giải pháp triển khai đồng bộ, chặt chẽ, tính đến ngày 10/11/2026, công tác số hóa hồ sơ TTHC tại Bộ CHQS tỉnh cơ bản hoàn thành: lĩnh vực Dân quân tự vệ, Quân lực và Chính sách hoàn thành 100%; lĩnh vực Cán bộ đạt 96,96%, số hồ sơ còn lại đã được đưa lên hệ thống chờ thẩm định. Đối với Ban CHQS các xã, phường, lĩnh vực Quân lực và Dân quân tự vệ đạt 100%; lĩnh vực Chính sách đợt 1 đạt 98%. Trung tá Hoàng Văn Chế, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Điềm He cho biết: Quá trình thực hiện đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm phương châm làm đến đâu số hóa đến đó; khó khăn đến đâu chủ động tháo gỡ và triển khai đến đó. Đối với những vướng mắc phát sinh, đơn vị trao đổi trực tiếp với cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết; những nội dung vượt thẩm quyền tổng hợp, đề xuất, kiến nghị cụ thể lên cấp trên. Đơn vị đã số hóa 1.278 hồ sơ TTHC, đạt 100%, bảo đảm theo đúng thời gian quy định.

Qua thực tế triển khai cho thấy, để công tác số hóa hồ sơ đạt hiệu quả, bên cạnh việc bảo đảm trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật, yếu tố quan trọng là sự thống nhất trong chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện. Đặc biệt, việc rà soát, đối chiếu số liệu từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh và quân khu được chú trọng nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ, phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo ở phạm vi toàn quân khu và toàn quốc. Qua tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, thành phần của chỉ số cải cách hành chính, Bộ CHQS tỉnh đạt 90/100 điểm. Đây là kết quả thể hiện sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng số hóa hồ sơ TTHC, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban CHQS các xã, phường tích cực số hóa TTHC lĩnh vực Chính sách đợt 2, do cấp trên giao thêm với 20.877 hồ sơ, tổ chức cập nhật đầy đủ, chính xác, an toàn dữ liệu, đảm bảo tiến độ hoàn thành để báo cáo Quân khu 1 trước ngày 15/12/2026 theo đúng quy định. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, phát huy giá trị lưu trữ điện tử lâu dài, góp phần xây dựng LLVT chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.