Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Theo đó, thông tin về công tác chuẩn bị và những kỳ vọng của phía Trung Quốc đối với cuộc gặp lần này, bà Mao Ninh cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử các nguyên thủ của ba nước Trung Quốc, Nga và Mỹ có cuộc gặp mặt trực tiếp.

Các nhà lãnh đạo sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về việc duy trì hòa bình thế giới và thúc đẩy sự ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn, điều này có ý nghĩa tiên phong.

Bà Mao Ninh đánh giá, cả Trung Quốc, Nga và Mỹ đều là các thành viên sáng lập của Liên hợp quốc và là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong điều kiện hiện nay, ba nước có trách nhiệm quan trọng trong việc hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy hòa bình, ổn định thế giới.

"Tăng cường liên lạc, kiểm soát khác biệt và ổn định quan hệ giữa Trung Quốc, Nga và Mỹ phù hợp lợi ích của ba nước và cũng là mong đợi của cộng đồng quốc tế; điều này có lợi cho việc ổn định tình hình thế giới và thúc đẩy đối thoại và hợp tác", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.