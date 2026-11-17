Đáng chú ý, từ đêm 19/11 đến ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18°C. Từ ngày 18-19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ chủ động ứng phó thiên tai.

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Đối với gió mạnh trên biển, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng được yêu cầu theo dõi bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh; thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Tại khu vực Trung Bộ, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ cảnh báo về mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương cần rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Ban Chỉ đạo cũng đề nghị chủ động vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ; đặc biệt chú ý các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.

Đối với khu vực Bắc Bộ, các địa phương cần rà soát, triển khai phương án ứng phó với không khí lạnh, rét, lốc, sét và mưa đá; chú trọng bảo đảm sức khỏe người dân, tránh thiệt hại do sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín, đồng thời chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị tăng cường thông tin, truyền thông, đặc biệt là thông tin cơ sở, nhằm cập nhật tình hình và phổ biến hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).