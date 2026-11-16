Bà Phạm Thị Mỹ Hoa được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Chiều ngày 16/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 3088/QĐ-BVHTTDL về việc chuyển công tác đối với ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đến Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Phạm Thị Mỹ Hoa.

Tại Quyết định số 3089/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm giữ chức Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Tại Quyết định số 3099/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng, Trưởng phòng Nhiếp ảnh (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Cùng với đó, tại Quyết định số 3101/QĐ-BVHTTDL, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Phạm Tuấn Vinh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Tạp chí Cộng sản điện tử giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

Tại lễ công bố, chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh khẳng định đây là sự tín nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, lãnh đạo Bộ dành cho các cán bộ. Các cán bộ được tiếp nhận, bổ nhiệm lần này là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi Nghị định số 298/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ban hành, Bộ đã triển khai việc sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, khoa học, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ; qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động quản lý.

Trên cơ sở việc sắp xếp các đơn vị, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đơn vị tiếp tục được triển khai, nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong quá trình thực hiện Nghị định của Chính phủ. Việc bổ nhiệm lần này giúp củng cố đội ngũ lãnh đạo, tăng thêm sức mạnh để các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.