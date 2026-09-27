Tin buồn của Nguyễn Xuân Son

“Đây thực sự là một khoảnh khắc buồn với cá nhân Son, vì Son thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy”, Nguyễn Xuân Son vừa chia sẻ tin không vui trên trang cá nhân.

Nguyễn Xuân Son đã phải đối diện với thử thách mới trong sự nghiệp khi dính chấn thương cơ đùi sau ở trận thắng Philippines 1-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026. Phút 59, Xuân Son ngã xuống sân sau một pha xoay người bứt tốc ở khu vực giữa sân. Không có bất kỳ va chạm nào với cầu thủ Philippines, nhưng tiền đạo của CLB Nam Định lập tức ra dấu xin thay người. Một hình ảnh khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng.

Kết quả kiểm tra sau trận xác định Nguyễn Xuân Son bị rách cơ đùi sau và phải nghỉ thi đấu hơn 1 tháng. Đây rõ ràng là tin không vui với chân sút sinh năm 1997 trong thời điểm anh đang nỗ lực khẳng định vai trò ở tuyển Việt Nam.

“Trên cơ sở nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son, HLV trưởng Kim Sang Sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày mai (28/9) nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương.

Nguyễn Xuân Son nhận tin buồn khi tái phát nỗi ám ảnh chấn thương, phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần. Ảnh: VFF

Hiện Phòng Các ĐTQG đang phối hợp với FIFA hoàn tất các thủ tục cần thiết để Nguyễn Xuân Son trở về Việt Nam theo kế hoạch.

LĐBĐVN và ĐT Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành cùng Nguyễn Xuân Son trong quá trình điều trị và phục hồi, đồng thời chúc Xuân Son sớm bình phục, trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất”, VFF thông tin.

Sự tiếc nuối càng lớn hơn khi Xuân Son đã trải qua quãng thời gian đầy khó khăn vì chấn thương. Anh đã trở lại mạnh mẽ, góp công trong hành trình vô địch AFF Cup 2026 của tuyển Việt Nam và tiếp tục được HLV Kim Sang Sik đặt nhiều kỳ vọng tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Với thời gian hồi phục dự kiến hơn một tháng, Xuân Son chắc chắn bỏ lỡ phần lớn hành trình của tuyển Việt Nam ở giải đấu đang diễn ra tại Indonesia. Đây là tổn thất đáng kể cho HLV Kim Sang Sik bởi Xuân Son vẫn được xem là tiền đạo toàn diện nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Tin buồn của Nguyễn Xuân Son cũng khiến niềm vui sau chiến thắng trước Philippines trở nên kém trọn vẹn. Sau tất cả những gì đã trải qua trong vài năm gần đây, người hâm mộ chỉ hy vọng chân sút của Nam Định sẽ sớm vượt qua vận rủi để trở lại mạnh mẽ như cách anh từng làm trước đây.