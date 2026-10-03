Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 3/10: Cầu mây nữ Việt Nam thắng Thái Lan, giành HCV

Ở hạng cân 63kg nữ môn jujitsu, Nguyễn Thị Minh Vượng khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Hui Min Tiffany Low (Indonesia) với tỷ số 2-0 ở vòng loại. Võ sĩ Việt Nam vượt qua Shamma Alkalbani với cùng tỷ số 2-0 tại vòng 1/8, qua đó giành quyền góp mặt ở tứ kết.

Cũng ở hạng 63kg nữ, Ngô Thị Thảo Vân dừng bước sau thất bại 0-13 trước Aysha Aljneibi (UAE).

Trong khi đó, Nguyễn Tiến Triển không có được kết quả thuận lợi ở hạng 85kg nam. Anh để thua Aacus Hou Yu Ee của Indonesia ngay trong trận đấu đầu tiên.

Đoàn Việt Nam có HCV thứ 3 tại ASIAD 2026, trong đó có 2 tấm HCV đến từ cầu mây.

Cầu mây nữ Việt Nam giành HCV thứ 2 tại ASIAD 2026.

Các học trò HLV Trần Thị Vui nhập cuộc tự tin, thắng ván đầu 15-11 nhờ khả năng tấn công hiệu quả.

Sang ván hai, Việt Nam có màn ngược dòng ấn tượng từ thế bị dẫn 8-13 lên 14-13 nhưng không tận dụng được cơ hội kết thúc trận đấu, để Thái Lan thắng 17-15 và cân bằng tỷ số 1-1.

Ở ván quyết định, Thái Lan khởi đầu tốt và dẫn 3-0, nhưng Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Hai đội giằng co quyết liệt trước khi hàng chắn chắc chắn cùng những pha dứt điểm hiệu quả giúp Việt Nam tạo cách biệt ở nửa sau ván đấu. Các cô gái Việt Nam giữ vững lợi thế, thắng 15-11, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Cầu mây nữ Việt Nam tranh HCV với Thái Lan

Ngày 3/10, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu áp chót tại ASIAD 2026. Tâm điểm là đội tuyển cầu mây nữ với trận chung kết nội dung quadrant gặp Thái Lan. Đây là nội dung Việt Nam chắc chắn có huy chương và đứng trước cơ hội giành thêm huy chương vàng cho đoàn.

Việt Nam có cơ hội giành huy chương vàng trong trận chung kết quadrant nữ (4 vận động viên) môn cầu mây giữa Việt Nam và Thái Lan. (Ảnh: Liên đoàn Cầu mây Việt Nam)

Jujitsu cũng có khả năng mang về huy chương khi 3 võ sĩ Việt Nam xuất trận. Ngô Thị Thảo Vân và Nguyễn Thị Minh Vượng cùng thi đấu hạng 63 kg nữ, còn Nguyễn Tiến Triển góp mặt ở hạng 85 kg nam. Nếu vượt qua vòng loại, các võ sĩ có thể tiến tới các trận tranh huy chương diễn ra ngay trong ngày.

Ở taekwondo, Lê Tuấn, Bạc Thị Khiêm và Trần Hồ Nhân Văn lần lượt tranh tài ở các hạng 68 kg nam, trên 67 kg nữ và trên 80 kg nam. Golf bước vào vòng đấu cuối nội dung cá nhân nam với hai đại diện Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Tuấn Anh.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 của đoàn thể thao Việt Nam ngày 3/10

Golf

4h30: Cá nhân nam - Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Tuấn Anh (vòng cuối).

Cầu mây

7h: Quadrant nữ - Việt Nam vs Thái Lan (chung kết).

Jujitsu

7h: Hạng 63 kg nữ - Ngô Thị Thảo Vân, Nguyễn Thị Minh Vượng (vòng loại).

7h: Hạng 85 kg nam - Nguyễn Tiến Triển (vòng loại).

11h: Hạng 63 kg nữ (chung kết).

11h25: Hạng 85 kg nam (chung kết).

Taekwondo

7h24: Hạng 68 kg nam - Lê Tuấn (vòng loại).

8h: Hạng trên 67 kg nữ - Bạc Thị Khiêm (vòng loại).

8h50: Hạng trên 80 kg nam - Trần Hồ Nhân Văn (vòng loại).

Vật

8h30: Vật tự do nam 57 kg - Phạm Như Duy (vòng loại).

8h30: Vật tự do nữ 53 kg - Nguyễn Thị Mỹ Linh (vòng loại).

8h30: Vật tự do nữ 57 kg - Nguyễn Thị Mỹ Trang (vòng loại).

Bóng chuyền trong nhà nam

17h: Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa - tranh hạng 9-10.