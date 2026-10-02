Báo Hàn Quốc chỉ ra hạn chế của tuyển Việt Nam

Xuân Son về nước điều trị chấn thương. Ảnh: VFF.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc. Trong bài phân tích mới đây, Aju News đặc biệt đề cập đến sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son và những khó khăn mà đội tuyển Việt Nam đang gặp phải trên hàng công.

Theo Aju News, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam chưa tìm được phương án phù hợp để khỏa lấp khoảng trống do Xuân Son để lại. Tiền đạo này được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công của đội tuyển Việt Nam, nhưng hiện chưa thể thi đấu vì chấn thương.

Những con số trong trận đấu với Thái Lan phần nào phản ánh sự bế tắc của hàng công Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng 58%, tung ra 12 pha dứt điểm nhưng chỉ có 4 lần đưa bóng đi trúng đích và không ghi được bàn thắng.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan chỉ kiểm soát bóng 42% nhưng tạo ra 9 cú sút, trong đó có 7 lần trúng đích và ghi được 2 bàn. Sự khác biệt về khả năng tận dụng cơ hội trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất của trận đấu.

Sự vắng mặt của Xuân Son cũng khiến HLV Kim Sang-sik phải có những điều chỉnh trên hàng công. Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Đình Bắc được trao cơ hội đá cao nhất, trong khi Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng Hên và Williams Minh Hoàng bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị.

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Việt Nam chủ động gia tăng sức ép và tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn không thể giúp đội bóng tìm được bàn thắng.

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik thừa nhận sự thất vọng khi các học trò không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan.

Aju News cho rằng Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vẫn còn những vấn đề cần điều chỉnh về mặt chiến thuật. HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ phân tích lại trận đấu với Thái Lan để tìm ra giải pháp phù hợp trước cuộc đối đầu Pakistan ở lượt trận cuối bảng B.

Trong bối cảnh Xuân Son chưa thể trở lại, bài toán trên hàng công đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với đội tuyển Việt Nam. Trận gặp Pakistan ngày 2/10 sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang-sik thử nghiệm và tìm kiếm phương án tấn công hiệu quả hơn.