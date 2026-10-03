Nếu ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia hòa sau 90 phút, làm sao xác định đội hạng Ba?

Nếu ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia hòa sau 90 phút thì sao?

Sau chiến thắng 4-2 trước ĐT Pakistan, ĐT Việt Nam giành vị trí Nhì bảng B và sẽ gặp ĐT Malaysia ở trận tranh hạng Ba tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam trong trận đấu với ĐT Pakistan chiều 2/10. Ảnh: Hữu Phạm/ TPO.

Vậy ở trận đấu đó, nếu 2 đội hòa sau 90 phút thì tiếp theo sẽ thế nào? 2 đội có đá hiệp phụ không, hay sút luân lưu luôn?

Theo Điều 13 của Điều lệ FIFA ASEAN Cup 2026, nếu một trận đấu ở vòng cuối (ví dụ trận tranh hạng Ba) kết thúc với tỉ số hòa sau thời gian thi đấu chính thức, 2 đội sẽ đá 2 hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút.

Nếu tỉ số vẫn hòa sau 30 phút hiệp phụ, 2 đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu.

Nếu sau khi cả hai đội đã thực hiện đủ 5 cú sút mà tỉ số vẫn hòa thì các cú sút sẽ tiếp tục cho đến khi một đội ghi được nhiều hơn đội kia một bàn thắng từ cùng số cú sút.

HLV Kim Sang Sik nói ĐT Việt Nam sẽ tiếp cận trận gặp ĐT Malaysia như một trận Chung kết. Ảnh: VFF.

Hai đội được nghỉ mấy phút giữa 2 hiệp phụ?

Với những cầu thủ đá từ 2 hiệp chính thì 2 hiệp phụ là khoảng thời gian khá mệt. Nhưng họ sẽ không được nghỉ ngơi nhiều.

Điều lệ FIFA ASEAN Cup quy định khoảng nghỉ giữa thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ là 5 phút. Giữa 2 hiệp phụ thì thời gian nghỉ là không hơn 1 phút, theo Luật bóng đá của IFAB (Hội đồng Điều hành Liên đoàn Bóng đá Thế giới). Các cầu thủ phải ở lại trên sân trong 2 khoảng nghỉ này.

Trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia sẽ diễn ra lúc 16h ngày 5/10.