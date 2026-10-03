Malaysia kiến nghị khẩn yêu cầu FIFA làm rõ 7 phút bù giờ

Nhận định bóng đá Croatia vs Anh, 23h00 ngày 3/10, bảng A3 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chưa đầy bốn tháng sau trận cầu 6 bàn ở World Cup, Croatia và Anh lại chạm trán trên sân Stadion HNK Rijeka, khi cả hai cùng đang cần một chiến thắng để bám sát nhóm đầu.