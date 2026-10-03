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Malaysia kiến nghị khẩn yêu cầu FIFA làm rõ 7 phút bù giờ

Ở lượt trận cuối của bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 vừa qua trên đất Indonesia, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã gửi yêu cầu chính thức tới FIFA, đề nghị làm rõ việc thời gian bù giờ trận Indonesia - Bangladesh thay đổi từ 2 lên 7 phút. Trong khoảng thời gian này, đội chủ nhà ghi 2 bàn quyết định để vượt Malaysia, giành vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
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Đoàn Phú Dũng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/malaysia-kien-nghi-khan-yeu-cau-fifa-lam-ro-7-phut-bu-gio-420507.htm