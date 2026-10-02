FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam giữ lợi thế, Pakistan buộc phải thắng

Đội tuyển Việt Nam tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, ngày 29/9. Ảnh: Minh Thái/PV TTXVN tại Indonesia

Thực tế là với Việt Nam, trận đấu này có ý nghĩa nhiều hơn việc tìm kiếm thêm 3 điểm. Thất bại 0-2 trước Thái Lan đã khiến đội tuyển mất cơ hội vào chung kết, đồng thời đặt ra yêu cầu phải nhanh chóng lấy lại sự ổn định. HLV Kim Sang Sik cho biết ban huấn luyện đã cùng các cầu thủ phân tích băng hình về Pakistan và chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu.

“Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục học hỏi và trưởng thành”, ông Kim Sang Sik nói trước buổi tập ngày 1/10.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời mong muốn các học trò bỏ lại thất bại trước Thái Lan và hướng tới một màn trình diễn tốt hơn.

Với cục diện bảng B, Việt Nam có lợi thế khi chỉ cần một kết quả hòa để đạt được vị trí thứ 2. Giới chuyên môn đánh giá, việc chủ động tìm kiếm chiến thắng có thể giúp đội tuyển tránh phụ thuộc vào kết quả trận Thái Lan - Philippines, đồng thời tạo tâm lý tích cực khi khép lại vòng bảng.

Thách thức với Việt Nam nằm ở khả năng chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Đội đã thắng Philippines 1-0 ở trận mở màn, nhưng không ghi được bàn thắng trước Thái Lan. Việc thiếu vắng một số trụ cột cũng khiến HLV Kim Sang Sik phải điều chỉnh phương án chiến thuật.

Ở phía bên kia, Pakistan mang một tâm thế khác. Sau thất bại 0-4 trước Thái Lan, đội bóng ở khu vực Nam Á này đã gây bất ngờ khi ngược dòng hòa Philippines 2-2. Kết quả này giúp Pakistan có cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 2 bảng B, đồng thời tạo cú hích về tinh thần trước cuộc đối đầu Việt Nam.

HLV trưởng đội tuyển Pakistan, Nolberto Solano từng nhấn mạnh Pakistan “không đến đây chỉ để tham dự hay chịu thất bại”, mà muốn chiến đấu vì đội tuyển và người hâm mộ.

Sau trận hòa Philippines, ông Solano tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu xây dựng một đội tuyển Pakistan có tính cạnh tranh cao hơn. Nhà cầm quân người Peru này cho biết ông muốn Pakistan trước hết giành quyền dự Asian Cup và sau đó hướng tới mục tiêu xa hơn là World Cup.

Pakistan cho thấy khả năng phản ứng tốt khi bị dẫn bàn, song hàng phòng ngự vẫn là điểm cần cải thiện sau khi để Thái Lan ghi 4 bàn và Philippines dẫn trước 2-0. Trong khi đó, Việt Nam có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ khu vực và được đánh giá cao hơn về khả năng tổ chức trận đấu. Vì vậy, áp lực của 2 đội tuy khác nhau, nhưng đều lớn.

Việt Nam cần một kết quả đủ để bảo vệ vị trí thứ 2 và quan trọng hơn là khép lại vòng bảng bằng một màn trình diễn tích cực, trong khi Pakistan gần như phải “dốc sức” hơn để tìm chiến thắng.

Cũng liên quan đến trận đấu trên, truyền thông Indonesia cùng ngày đánh giá đội tuyển Việt Nam ở vị thế cao hơn, song cho rằng đội bóng của HLV Kim Sang Sik vẫn còn những vấn đề cần giải quyết, đặc biệt ở khả năng tấn công.

Báo Bola.com của Indonesia nhấn mạnh sự chênh lệch lớn về thứ hạng FIFA giữa hai đội: Việt Nam đứng thứ 99, trong khi Pakistan xếp thứ 198. Tuy nhiên, tờ báo này cho rằng khoảng cách trên bảng xếp hạng không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng đối với Việt Nam, nhất là sau khi Pakistan vừa gây bất ngờ khi cầm hòa Philippines 2-2 dù bị dẫn trước hai bàn.

Bola.com cũng dẫn lời HLV trưởng của Pakistan thừa nhận Việt Nam đang ở vị thế cao hơn. Ông Solano cho rằng điều này phản ánh thực tế về thứ hạng và chất lượng của hai đội, đồng thời đánh giá Việt Nam là đối thủ khó bị đánh bại. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bóng đá luôn có những diễn biến khó lường và khẳng định Pakistan “không sợ bất kỳ đối thủ nào”.

Trong khi đó, trang thể thao Bola.net tập trung nhiều hơn vào những vấn đề chuyên môn của hai đội. Tờ báo nhận xét hàng phòng ngự Pakistan đã bộc lộ nhiều điểm yếu khi để thủng lưới 6 bàn sau hai trận. Tuy nhiên, đội bóng này cho thấy khả năng phản ứng đáng chú ý khi đã lội ngược dòng và ghi 2 bàn trong hiệp hai để gỡ hòa Philippines 2-2, sau khi bị dẫn 0-2 ở 45 phút đầu.

Đối với Việt Nam, Bola.net cho rằng đội tuyển chưa thể hiện phong độ thực sự thuyết phục, đặc biệt ở hàng công. Tờ báo này nhận định HLV Kim Sang Sik vẫn đang tìm kiếm sự kết hợp phù hợp trong đội hình sau khi bổ sung một số cầu thủ mới, trong khi việc Nguyễn Xuân Son bị chấn thương không thể thi đấu, cũng ảnh hưởng tới các phương án tấn công của đội tuyển.