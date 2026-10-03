Vắng Mbappe, tuyển Pháp đánh rơi chiến thắng trước Italia

Pháp bước vào cuộc đối đầu Italia với phong độ ấn tượng và được đánh giá cao hơn dù thiếu vắng Kylian Mbappe vì chấn thương. Tuy nhiên, đội khách lại cho thấy khả năng phòng ngự chắc chắn khi HLV Roberto Mancini chủ động xây dựng thế trận chặt chẽ, khiến hàng công Les Bleus gặp nhiều khó khăn.

Italia không kiểm soát bóng nhiều và thường xuyên phải chống đỡ trước sức ép của Pháp. Dù vậy, mỗi khi có cơ hội phản công, đội bóng áo xanh lại tạo ra sự nguy hiểm. Phút 9, Moise Kean có cơ hội mở tỷ số nhưng cú đệm bóng cận thành bị Mike Maignan xuất sắc cản phá ngay trên vạch vôi.

Bastoni giúp Italia thoát thua Pháp - Ảnh: UEFA

Cuối hiệp một, Italia tiếp tục khiến chủ nhà thót tim khi Frattesi dứt điểm chạm người cầu thủ Pháp đi chệch cột, còn Kean đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, Pháp gia tăng sức ép mạnh mẽ. Sau nhiều pha cứu thua của Gianluigi Donnarumma, Italia cuối cùng cũng phải nhận bàn thua ở phút 55. Michael Olise thực hiện cú đá phạt tuyệt đẹp, đưa bóng vượt qua hàng rào và đi vào góc cao khung thành.

Tuy nhiên, Italia không buông xuôi. Phút 68, Bastoni tận dụng sai lầm của hàng thủ Pháp, cướp bóng rồi dứt điểm trong pha đối mặt, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Pháp chỉ còn chơi với 10 người sau thẻ đỏ của Upamecano ở phút 85. Dù có lợi thế quân số, Italia không thể tận dụng thành công, trong khi Donnarumma tiếp tục cứu thua xuất sắc trước những nỗ lực của đội chủ nhà.

Chung cuộc, Pháp hòa Italia 1-1 và tiếp tục dẫn đầu bảng với 7 điểm, còn Italia đứng thứ ba với 4 điểm sau lượt trận tại Nations League 2026/27.

Ghi bàn

Pháp: Olise 55'

Italia: Bastoni 68'

Thẻ đỏ: Upamecano 85'

Đội hình xuất phát:

Pháp: Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Da Cunha, Rabiot; Olise, Cherki, Doue; Dembele.

Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Fagioli; Kean, Pio Esposito, Sebastiano Esposito.