Cầu mây Việt Nam giành huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 20

Đội cầu mây bốn nữ băng băng tiến vào chung kết. Ảnh: Bùi Lượng.

Ở hiệp 1 trong trận chung kết ở Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, đội bốn nữ Việt Nam chơi ăn ý, đặc biệt trong khâu phòng ngự với chiến thuật ba người bám lưới chắn cầu và thắng 15-11.

Tới hiệp 2, tuyển Thái Lan vùng lên và có những thời điểm dẫn nhiều điểm. Nhưng trong thời khắc quyết định ở cuối hiệp, đội bốn nữ Việt Nam trở lại và lên liền một mạch 6 điểm để dẫn 14-13. Tuy nhiên, tuyển nữ Thái Lan kéo trận đấu vào hiệp 3 khi thắng 17-15.

Hai đội tiếp tục duy trì thế trận kịch tính ở hiệp cuối, tuyển nữ Việt Nam thắng 15-11. Chung cuộc, cô trò HLV Trần Thị Vui thắng 2-1 và giành huy chương vàng ASIAD 20 thứ hai của cầu mây Việt Nam. Đây là lần đầu tiên từ năm 2006, Đoàn Thể thao Việt Nam có hai huy chương vàng trong một kỳ ASIAD môn này.

Khoảnh khắc chiến thắng của đội cầu mây bốn nữ Việt Nam. Ảnh: Quý Lượng.

Trước đó, đội bốn nữ cầu mây Việt Nam đã lần lượt vượt qua Ấn Độ, Thái Lan, Philippines ở vòng bảng, thắng tiếp chủ nhà Nhật Bản tại bán kết. Tại vòng bảng, cầu mây Việt Nam thậm chí còn thắng Thái Lan 2-0.

Tại ASIAD 20, lực lượng của đội bốn nữ Việt Nam vẫn có những gương mặt giành huy chương vàng ASIAD 19 là Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Đây là 4 cầu thủ đá chính tại Hàng Châu, Trung Quốc 3 năm trước, bên cạnh hai nhân tố dự bị là Trần Thị Hồng Nhung và Lê Thị Tú Trinh. Năm nay, Hồng Nhung và Tú Trinh không còn nằm trong danh sách dự ASIAD 20 của đội bốn nữ Việt Nam, thay vào đó là Hoàng Thị Thu Thảo và Lê Ngọc Tuyết.

Trước khi đội bốn nữ góp mặt ở chung kết, đội đôi nữ Việt Nam với sự góp mặt của Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên giành huy chương vàng sáng 29/9 sau khi đánh bại Philippines với tỷ số 2-0.