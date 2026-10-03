ASIAD 2026 ngày thi đấu 3/10: Niềm tự hào trên sàn đấu và trận chung kết cầu mây

Hai tấm huy chương bạc lịch sử

Trong ngày thi đấu 2/10, Thể thao Việt Nam đã trải qua những khoảnh khắc bùng nổ với 2 tấm huy chương bạc (HCB) đầy giá trị.

Nổi bật nhất là kỳ tích của võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm ở hạng cân 51kg nữ. Dù đối đầu với đương kim vô địch Olympic Paris 2024 Wu Yu của chủ nhà Trung Quốc và chấp nhận thua 0-5, tấm HCB này là cột mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên boxing Việt Nam có đại diện góp mặt tại một trận chung kết và giành HCB Á vận hội.

Ngay sau trận chung kết, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cùng đại diện các nhà tài trợ đã trực tiếp trao những phần thưởng giá trị cho nữ võ sĩ Nguyễn Thị Tâm. Ảnh: Cục TDTTVN

Cùng ngày, trên sàn đấu Taekwondo thực tế ảo – môn thi đấu công nghệ mới lạ tại đại hội, võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang đã có hành trình thi đấu ấn tượng khi liên tiếp vượt qua các đối thủ Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Dù để thua Jeus Gabriel Derick (Philippines) 0-2 ở trận chung kết, tấm HCB của Tuyết Sang vẫn là điểm sáng tuyệt vời.

Ở môn cầu mây, đội tuyển 4 người nữ thể hiện phong độ thăng hoa khi đánh bại chủ nhà Nhật Bản 2-0 (15-8, 15-10) ở bán kết để thẳng tiến vào chung kết. Đội tuyển bóng chuyền nam cũng tạo dấu ấn khi vượt qua Indonesia 3-1 ở vòng phân hạng 9-12.

Tính đến hết ngày 2/10, đoàn Việt Nam sở hữu 2 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ, tạm xếp vị trí 21 trên bảng tổng sắp huy chương.

Chờ tin vui từ cầu mây và các sàn đấu võ thuật

Bước sang ngày 3/10, lịch trình thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục diễn ra từ sáng sớm đến chiều muộn. Mở màn từ 4h30 (giờ Việt Nam), hai golfer Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Tuấn Anh bước vào vòng thi đấu cuối cùng nội dung cá nhân nam môn Golf.

Đến 7h00, toàn bộ sự chú ý sẽ dồn về thảm đấu cầu mây nội dung Quadrant nữ. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái đấu Thái Lan trong trận chung kết tranh HCV. Đây là cơ hội vàng để các cô gái Việt Nam bảo vệ ngôi hậu ASIAD và giúp đoàn Thể thao Việt Nam thăng tiến mạnh mẽ trên bảng tổng sắp.

Đánh bại Nhật Bản 2-0, cầu mây 4 nữ vào Chung kết ASIAD 20 (ASIAD 2026). Ảnh: Cục TDTTVN

Cùng thời điểm 7h00, môn JuJitsu xuất trận ở vòng loại với Ngô Thị Thảo Vân, Nguyễn Thị Minh Vượng (nữ -63kg) và Nguyễn Tiến Triển (nam -85kg). Nếu vượt qua vòng loại, các trận chung kết sẽ diễn ra ngay trong buổi trưa (11h00 và 11h25).

Sàn đấu Taekwondo tiếp tục sôi động với Lê Tuấn (nam -68kg, 7h24), Bạc Thị Khiêm (nữ +67kg, 8h00) và Trần Hồ Nhân Văn (nam +80kg, 8h50). Môn Vật tự do cũng đồng loạt khởi tranh từ 8h30 với Phạm Như Duy (nam 57kg), Nguyễn Thị Mỹ Linh (nữ 53kg) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (nữ 57kg).

Khép lại ngày thi đấu lúc 17h00, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ chạm trán Đài Bắc Trung Hoa ở trận tranh hạng 9-10 chung cuộc.

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 3/10

(Khung giờ đã quy đổi sang giờ Việt Nam. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) sẽ phát sóng trực tiếp nhiều nội dung thi đấu trên VTV6, VTV7, VTVgo)

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