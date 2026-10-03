Đội tuyển Việt Nam xem trận gặp Malaysia như một trận chung kết

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao màn trình diễn của Đội tuyển Việt Nam trong hiệp 2 trận gặp Pakistan. Theo ông, điều kiện thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến sự tập trung của các cầu thủ trong hiệp đầu, khiến đội tuyển gặp khó khăn và bị đối thủ dẫn trước.

Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh về nhân sự giúp Đội tuyển Việt Nam cải thiện thế trận. Các cầu thủ được đưa vào sân mang đến nguồn năng lượng mới, góp phần giúp đội tuyển ghi 4 bàn, ngược dòng giành chiến thắng 4-2.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tình trạng của các cầu thủ và quản lý thể trạng của họ. Đồng thời, tôi cũng muốn trao cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều ở giải lần này”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

HLV Kim Sang Sik và cầu thủ Williams Minh Hoàng. Ảnh: VFF.

Đây là vấn đề được nhà cầm quân người Hàn Quốc đặc biệt lưu ý khi Đội tuyển Việt Nam chỉ có hai ngày nghỉ trước trận tranh hạng 3 với Malaysia. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của các cầu thủ, nhất là những trường hợp gặp vấn đề về thể trạng sau trận đấu với Pakistan.

HLV Kim Sang Sik cũng cho rằng Malaysia đã có nhiều thay đổi về lực lượng so với lần hai đội gặp nhau tại ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào sự chuẩn bị của chính mình.

“Đây sẽ là trận đấu thứ tư của đội tại giải, nhưng chúng tôi vẫn tiếp cận trận đấu tiếp theo như một trận chung kết”, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

HLV Kim Sang Sik khẳng định Đội tuyển Việt Nam sẽ coi trận đấu với Đội tuyển Malaysia sắp tới như một trận chung kết. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng cũng bày tỏ niềm vui sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 trước Pakistan. Đây là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ trẻ trong màu áo Đội tuyển Việt Nam.

“Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho Đội tuyển Việt Nam. Đáng lẽ tôi đã có thể lập hat-trick ở trận đấu này, nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Đình Bắc vì đường kiến tạo cho tôi. Đình Bắc là một cầu thủ tuyệt vời để tập luyện và thi đấu cùng nhau mỗi ngày”, Williams Minh Hoàng chia sẻ.

Từ trận đấu với Pakistan, Williams Minh Hoàng cho rằng Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh sau khi bị dẫn trước. Cầu thủ 19 tuổi cũng hướng sự tập trung tới cuộc đối đầu Malaysia, khẳng định mục tiêu của toàn đội vẫn là giành chiến thắng.