Trung Quốc vượt mốc 300 huy chương, Việt Nam xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp

Đứng thứ hai là đoàn chủ nhà Nhật Bản, với 72 HCV, 83 HCB và 85 HCĐ; đoàn Hàn Quốc đứng thứ ba, với 33 HCV, 39 HCB và 62 HCĐ.

Thứ tự các vị trí tiếp theo là đoàn Uzbekistan, Ấn Độ, Iran, Thái Lan, Kazakhstan, Bahrain, Malaysia...

Hết ngày thi đấu 2/10, đoàn Việt Nam giành thêm hai HCB ở các môn quyền Anh và taekwondo; nâng tổng số huy chương giành được lên 24, gồm 2 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp toàn đoàn.

Trong ngày thi đấu thứ 13 (2/10) tại Đại hội Thể thao châu Á-ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm hai Huy chương bạc ở môn boxing và taekwondo thực tế ảo.

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành Huy chương bạc hạng 51kg nữ tại ASIAD 20 sau trận chung kết môn boxing gặp Ngô Du (Trung Quốc). Với kết quả tại ASIAD 20, Nguyễn Thị Tâm trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết quyền Anh tại đại hội và là thành tích cao nhất của quyền Anh Việt Nam.

Tuyết Sang (giữa) giành Huy chương bạc nội dung taekwondo thực tế ảo. (Ảnh: Tam Ninh)

Châu Ngọc Tuyết Sang giành Huy chương bạc nội dung taekwondo thực tế ảo sau khi thua võ sĩ người Philippines là Jeus Gabriel 0-2 trong trận chung kết. Đây là nội dung lần đầu được đưa vào chương trình tranh huy chương của ASIAD và có thể thức đặc biệt khi VĐV nam, nữ thi đấu chung, không phân chia hạng cân.

Đồng đội nữ cầu mây 4 người Việt Nam tái đấu Thái Lan trong trận chung kết.(Ảnh: Tam Ninh)

Việt Nam đã giành quyền vào chung kết nội dung đồng đội nữ 4 người môn cầu mây tại ASIAD 2026 sau khi đánh bại đội Nhật Bản 2-0 ở bán kết. Chiến thắng đưa Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan, đội đã đánh bại Indonesia với cùng tỷ số 2-0 ở trận bán kết còn lại.

Đoàn Trung Quốc giành thêm nhiều Huy chương vàng trong ngày thi đấu hôm qua. Trên sàn boxing, Ngô Du mang về Huy chương vàng quyền Anh đầu tiên cho Trung Quốc tại Đại hội (hạng 51kg nữ). Ở môn bắn cung, cặp VĐV Lý Mộng Kỳ-Chu Tĩnh Di vượt qua đôi Ấn Độ 5-3 ở chung kết cung cong đôi nam nữ. Trần Lâm tiếp tục tạo dấu mốc khi giành Huy chương vàng kayak vượt chướng ngại nữ - nội dung mới được đưa vào chương trình ASIAD. Thi đấu quần vợt, Vương Hi Vũ đánh bại đồng đội Trương Suất 2-0 trong trận chung kết đơn nữ, giúp Trung Quốc lần thứ sáu liên tiếp giành Huy chương vàng nội dung này. Trên đường đua xe đạp lòng chảo, Uyển Lệ Dĩnh giành Huy chương vàng đua tốc độ nữ, đồng thời có Huy chương vàng thứ ba tại ASIAD 20. Trên thảm judo, Ngưu Hinh Nhiễm thắng nội dung trên 78kg nữ bằng một đòn ippon trong trận chung kết, mang về Huy chương vàng đầu tiên cho judo Trung Quốc. Huy chương vàng còn lại thuộc về Ma Jingyue (Mã Tĩnh Nguyệt) ở hạng 49kg nữ taekwondo sau khi vượt qua võ sĩ Philippines 2-0.

Nhật Bản có ngày thi đấu thành công, trong đó nổi bật là cú hat-trick của Kajiwara Yumi ở nội dung đua tổng hợp nữ xe đạp lòng chảo. Kajiwara trở thành VĐV đầu tiên ba lần liên tiếp vô địch nội dung này tại ASIAD. Ở đua xe đạp lòng chảo đồng đội nam, Kuboki Kazushige và Kojima Naoki cũng mang về Huy chương vàng cho chủ nhà. Trên thảm judo, Okada Riku vô địch hạng 90kg nam, Mashichi Ryotaro giành Huy chương vàng hạng 100kg nam, trong khi Sugimura Misuki đứng đầu hạng 78kg nữ. Vật Nhật Bản có thêm hai Huy chương vàng của Susaki Yui (hạng 50kg nữ) và Kagami Yusho (hạng 76kg nữ). Tanaka Yuki giành Huy chương vàng đua thuyền kayak nam, còn cặp Isogaki Tetsuya và Seki Yurie vô địch thuyền buồm đôi nam nữ 470 (4,7m). Quần vợt cũng ghi dấu ấn khi Kusuhara Yusuke và Nakagawa Shunsuke giành Huy chương vàng đôi nam sau khi đánh bại cặp Hàn Quốc 2-0, giúp nước chủ nhà có lại Huy chương vàng sau 52 năm. Trên sàn boxing, Yamaguchi Rui cũng giành Huy chương vàng ở chung kết hạng 55kg nam, giúp Nhật Bản giành ngôi vô địch nội dung này cũng sau 52 năm.

Hàn Quốc giành thêm 3 Huy chương vàng trong ngày thi đấu hôm qua. Ở nội dung cung cong đồng đội nam, bộ ba Kim Woo-jin, Lee Woo-seok và Kim Je-deok đánh bại Ấn Độ 5-1 để bảo vệ thành công Huy chương vàng. Ha Ji-min giành Huy chương vàng đua thuyền buồm nội dung đơn nam để lần thứ tư vô địch. Thi đấu thể thao điện tử, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc thắng Đài Loan (Trung Quốc) 3-0 trong trận chung kết, bảo vệ thành công ngôi vô địch mà không thua ván nào kể từ ngày thi đấu đầu tiên.