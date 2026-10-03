Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 2026 hôm nay 3.10: Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa

Sau khi không thể giành quyền vào tứ kết, thầy trò HLV Federico Rampazzon đã có những màn trình diễn tích cực ở vòng phân hạng. Việt Nam lần lượt đánh bại Uzbekistan 3-0 và Indonesia 3-1, qua đó giành quyền tranh vị trí thứ 9.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ thi đấu trận cuối tại ASIAD 2026. Ảnh: AVC

Ở trận đấu gần nhất, Việt Nam thể hiện sự tự tin trước Indonesia. Dù đối thủ được đánh giá cao hơn trên bảng xếp hạng thế giới, các học trò HLV Rampazzon vẫn duy trì sự ổn định và giành chiến thắng 3-1.

Trong khi đó, Đài Bắc Trung Hoa cũng giành chiến thắng 3-1 trước Kazakhstan ở vòng phân hạng 9-12 để góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.

Cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa là thử thách cuối cùng, đồng thời cũng là cơ hội để Ngọc Thuân cùng các đồng đội khép lại ASIAD 2026 bằng một chiến thắng.

Sau những màn trình diễn tiến bộ ở vòng phân hạng, một kết quả tích cực sẽ giúp đội tuyển có thêm động lực cho chặng đường phía trước.

Ngoài trận Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa, ngày thi đấu cuối cùng của môn bóng chuyền nam ASIAD 2026 còn diễn ra các trận chung kết, tranh HCĐ và những cuộc đối đầu ở các nhóm phân hạng.

Lịch thi đấu ngày 2.10:

11h00: Ấn Độ - Thái Lan (phân hạng 5-6)

14h00: Kazakhstan - Indonesia ((phân hạng 11-12)

14h00: Trung Quốc - Hàn Quốc (tranh hạng ba)

17h00: Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa (phân hạng 9-10)

17h20: Nhật Bản - Iran (chung kết)