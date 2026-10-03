De Bruyne vượt cột mốc đặc biệt, Bỉ thắng đậm Thổ Nhĩ Kỳ

Bỉ đã tìm lại cảm giác chiến thắng sau khi vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-0 trong trận đấu tại Nations League 2026/27. Dù vừa nhận thất bại sát nút trước Pháp, "Quỷ đỏ" châu Âu vẫn cho thấy sự ổn định, trái ngược với một Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp nhiều khó khăn sau chuỗi kết quả không như ý.

Bỉ chỉ mất 10 phút để tạo ra khác biệt. Kevin De Bruyne nhận bóng ở giữa sân, di chuyển thông minh vượt qua hai cầu thủ đối phương trước khi phối hợp với Dodi Lukebakio rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng thứ 200 trong sự nghiệp của tiền vệ người Bỉ.

De Bruyne chói sáng trước Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: UEFA

Sau bàn thua, Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Arda Guler hai lần khiến thủ môn Lammens phải trổ tài, trong khi Lukebakio và Vanaken cũng có những tình huống uy hiếp khung thành Cakir. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Thổ Nhĩ Kỳ giúp đội khách chỉ thua một bàn trong hiệp đầu.

Bước sang hiệp hai, Bỉ tiếp tục duy trì sức ép. Sau khi Lukebakio một lần đưa bóng chạm cột dọc, De Bruyne đã nhân đôi cách biệt ở phút 59 với cú cứa lòng đẳng cấp sau tình huống Tielemans cướp bóng.

Đến phút 76, Romelu Lukaku khép lại chiến thắng 3-0 cho Bỉ sau pha phối hợp nhanh từ tình huống đá phạt. Dù giành trọn 3 điểm, Bỉ vẫn nhận tin không vui khi De Bruyne và Tielemans đều nhận thẻ vàng, đồng nghĩa vắng mặt trong trận đấu tiếp theo gặp Pháp.

Chiến thắng này giúp Bỉ củng cố tinh thần trước cuộc đối đầu quan trọng với đội đầu bảng, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực.

Ghi bàn: De Bruyne (10', 59'), Lukaku (76')

Đội hình xuất phát:

Bỉ: Lammens, Mechele, De Cuyper, Castagne, Ngoy, Vanaken, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Godts, De Ketelaere.

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir, Celik, Demiral, Bardarkci, Kadioglu, Yuksek, Elmaz, Arturkoglu, Aydin, Guler, Yilmaz.