Tìm thấy 2 thiếu nữ sau 3 tháng mất liên lạc

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Yên Na cho biết, đơn vị vừa phối hợp với gia đình đưa 2 thiếu nữ L.T.K.H. (SN 2012) và C.T.T. (SN 2011), cùng trú trên địa bàn, trở về nhà an toàn sau 3 tháng.

Hai cháu H. và T. được Công an xã Yên Na hỗ trợ đưa về nhà an toàn. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ngày 24/9, Công an xã Yên Na tiếp nhận thông tin từ gia đình về việc 2 cháu L.T.K.H. và C.T.T. tự ý rời khỏi nhà từ tháng 6/2026 đến nay chưa về.

Lo lắng cho sự an toàn của các cháu, gia đình đã cung cấp thông tin liên quan để cơ quan công an phối hợp tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Na triển khai xác minh, đồng thời phối hợp, trao đổi thông tin với công an các xã, địa phương liên quan. Qua xác minh, lực lượng công an xác định được địa điểm 2 cháu đang ở tại tỉnh Phú Thọ.

Đến ngày 26/9, Công an xã Yên Na liên hệ với H. và T. cùng phối hợp gia đình đưa 2 thiếu niên trở về địa phương an toàn.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo gia đình cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục và nắm bắt tâm tư, tình cảm của con em; chủ động phát hiện những biểu hiện bất thường để kịp thời hỗ trợ, định hướng. Đồng thời, các cháu cũng cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, không tự ý rời khỏi gia đình, đi xa khỏi nơi cư trú khi chưa có sự đồng ý của người thân, bởi môi trường bên ngoài tiềm ẩn nhiều nguy cơ và những tình huống khó lường.