Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ ở đầu nguồn suối Nước No, Quảng Ngãi

Ngày 30/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi cho biết thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng của xã mở rộng khu vực tìm kiếm tại khu vực đầu nguồn suối Nước No, thôn Ba Liên.

Khu vực tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Q.N)

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực trên. Qua cất bốc, lực lượng chức năng phát hiện một số di vật liên quan đến bộ đội như cúc áo, tăng, võng dù, dây dù. Những di vật này được thu thập, bảo quản cùng hài cốt theo đúng quy định, phục vụ công tác xác minh, đồng thời bảo đảm sự trang nghiêm, thành kính đối với các liệt sĩ đã hy sinh.

Thông tin từ các nhân chứng, cách khu vực phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ khoảng vài trăm mét trước kia là trạm xá dã chiến điều trị, cấp cứu cho bộ đội bị thương trong quá trình chiến đấu ở các khu vực lân cận từ năm 1967-1972.

Theo ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Ba Động, việc phát hiện, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ là kết quả thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các lực lượng chức năng của xã trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Sinh thông tin thêm khu vực đầu nguồn suối Nước No là địa điểm nằm giữa rừng sâu, đi lại rất khó khăn. Sau khi phát hiện được hài cốt liệt sĩ, xã đã huy động hơn 20 người từ các lực lượng của xã để mở rộng khai quật tìm kiếm tại khu vực này, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện thêm.