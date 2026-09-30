Cháy lớn tại nhà hàng trên phố Tăng Bạt Hổ ở Hà Nội

Khoảng 17h ngày 30/9, nhà hàng ở địa chỉ 14 Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng xảy ra cháy lớn.

Theo ghi nhận ban đầu tại hiện trường, cháy bùng ra khỏi tầng 2 của nhà hàng và đã lan lên mái. Hiện chưa có ghi nhận thiệt hại về người và của