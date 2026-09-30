Thả rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên

Đại úy Phạm Quang Vũ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quảng Phú thả cá thể rắn hổ mang chúa về môi trường tự nhiên

Trước đó, nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Phúc, bon Ja Răh về việc phát hiện một cá thể rắn hổ mang chúa bò vào phòng ngủ của gia đình, Đại úy Phạm Quang Vũ, cán bộ Công an xã Nâm Nung đang trên đường trở về nhà sau giờ làm việc đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp bắt cá thể rắn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Sau khi bắt giữ an toàn, Đại úy Phạm Quang Vũ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Quảng Phú đưa cá thể rắn hổ mang chúa đến khu vực rừng phù hợp để tái thả về môi trường tự nhiên. Được biết, cá thể rắn hổ mang có trọng lượng khoảng trên 3 kg.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy hiểm, không tự ý tiếp cận, bắt giữ mà cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.