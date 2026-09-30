Lý do khách hàng chọn tiêm hốc mắt tại Thanh Hằng Beauty Medi

Theo các chuyên gia, tiêm hốc mắt là một trong những kỹ thuật khó của thẩm mỹ nội khoa vì vùng mắt có cấu trúc giải phẫu phức tạp, đòi hỏi bác sĩ phải có kiến thức chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm lâm sàng.

Cải thiện vùng trũng hốc mắt bằng phương pháp tiêm thẩm mỹ đang nhận nhiều sự quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ vùng mắt trông đầy đặn, trẻ trung hơn.

Vùng hốc mắt có làn da rất mỏng, nhiều mạch máu và dây thần kinh. Việc đánh giá đúng nguyên nhân gây hốc mắt trũng, lựa chọn đúng lớp tiêm, vị trí và lượng chất làm đầy phù hợp là yếu tố quan trọng giúp hướng tới kết quả tự nhiên.

Tại Thanh Hằng Beauty Medi, thay vì chỉ lựa chọn theo loại filler hoặc giá dịch vụ, bác sĩ Shin Kyoung Mi (Hàn Quốc) trực tiếp thăm khám trước điều trị. Bác sĩ không chỉ đánh giá vùng hốc mắt mà còn quan sát tổng thể cấu trúc gương mặt, vùng má, rãnh lệ và mức độ lão hóa để xây dựng phương án phù hợp cho từng khách hàng.

Theo xu hướng trẻ hóa tại Hàn Quốc, mục tiêu không phải làm đầy tối đa mà tạo sự chuyển tiếp mềm mại giữa mí dưới và vùng má, giúp đôi mắt tươi tắn, hài hòa với gương mặt, đồng thời vẫn giữ nét tự nhiên.

Vùng hốc mắt có cấu trúc giải phẫu phức tạp, đòi hỏi bác sĩ đánh giá kỹ trước khi chỉ định phương án điều trị.

Trong hơn 17 năm hoạt động, phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi luôn theo đuổi định hướng làm đẹp an toàn, cá nhân hóa và ưu tiên yếu tố chuyên môn. Mọi khách hàng đều được bác sĩ trực tiếp tư vấn, chỉ định và theo dõi theo quy trình chuyên môn.

Nếu độc giả tìm kiếm phòng khám tiêm hốc mắt, phòng khám trẻ hóa vùng mắt hoặc muốn được bác sĩ Hàn Quốc trực tiếp thăm khám, phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi là một trong những địa chỉ có thể tham khảo.

Phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi Hà Nội: 36 Tuệ Tĩnh, phường Hai Bà Trưng | SĐT: 0904085588 TP.HCM: Số 9 Phùng Khắc Khoan, phường Sài Gòn | SĐT: 0965116688 Website: www.beautymedi.vn Facebook: facebook.com/pkthanhhangbeautymedi Titkok: https://www.tiktok.com/@thanhhangbeautymedi Zalo OA: https://zalo.me/2596818729760377298