Người dân tự nguyện giao nộp 4 cá thể khỉ đuôi lợn

Ngày 30/9, UBND xã Đam Rông 3 cho biết, địa phương vừa tiếp nhận 4 cá thể khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện giao nộp, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục đưa số động vật này về tự nhiên.

Hộ dân bàn giao các cá thể khỉ cho đơn vị chức năng xã Đam Rông 3 và lực lượng kiểm lâm khu vực Đam Rông.

Trước đó, ngày 28/9, thông qua công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương, ông Rơ Yam Ha Long (62 tuổi, trú thôn Đầm Ròn, xã Đam Rông 3) đã chủ động liên hệ cơ quan chức năng để giao nộp 4 cá thể khỉ đuôi lợn.

Các phòng chức năng xã Đam Rông 3 phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Đam Rông và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sêrêpôk tổ chức tiếp nhận, kiểm tra tình trạng sức khỏe, lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Đến ngày 29/9, 4 cá thể khỉ đuôi lợn được thả về môi trường tự nhiên.

Theo lực lượng chức năng, việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần đưa các cá thể trở lại môi trường tự nhiên, đồng thời cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.