Tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại khu vực biển Lĩnh Nam (phường Hải Lĩnh). Ông Đ.V.T. (45 tuổi, trú tại tổ dân phố Hồ Phú, phường Hải Lĩnh) đang thả lưới đánh bắt hải sản gần bờ thì không may rơi xuống biển và mất tích.

Lực lượng cứu hộ đưa phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm ông T.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tổ chức ứng cứu, tìm kiếm ông T. Tuy nhiên, thời điểm này biển động, sóng lớn khiến công tác cứu hộ, tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Người thân mong điều kỳ diệu sẽ đến, để ông T. trở về an toàn

Tại khu vực bờ biển, người thân của ông T. ngồi lặng người, dõi mắt về phía biển và cầu mong một điều kỳ diệu sẽ đến.

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân mất tích.