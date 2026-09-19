Dự báo mới nhất về tình hình mưa ở miền Trung, miền Nam

Cụ thể, từ tối nay đến sáng 20/9, khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng phía Đông của 2 tỉnh này có khả năng xuất hiện mưa trên 200mm.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày 20/9, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An đến TP Huế giảm dần.

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn lý giải, đợt mưa này ở miền Trung là do ảnh hưởng của gió Đông Bắc yếu tầng thấp kết hợp rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới và Nhiễu động gió Đông tầng cao gây hội tụ gió trên một khu vực hẹp ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 19/9 đến ngày 20/9, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.