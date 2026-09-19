Điều xe cứu nạn đưa thai phụ đến bệnh viện khi đường biến thành 'sông'

Ngày 19/9, khu vực thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to trong thời gian dài. Lượng mưa rất lớn đổ xuống khiến hệ thống thoát nước không thể đáp ứng, dẫn đến tình trạng ngập sâu trên nhiều tuyến đường.

Trưa cùng ngày, thai phụ N.T.A (26 tuổi) có dấu hiệu đau bụng, được người thân chở đến bệnh viện trên địa bàn phường Thành Vinh (Nghệ An) thăm khám. Khi đến nút giao đường Lý Thường Kiệt và Nguyễn Văn Cừ do đường ngập nặng, xe chết máy không thể di chuyển.

Thai phụ được lực lượng chức năng điều xe cứu hộ đưa đến bệnh viện. Ảnh: Kim Long

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An xuất xe cứu hộ cứu nạn cùng 6 cán bộ chiến sĩ lên đường hỗ trợ người dân. Với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ, cứu nạn, thai phụ được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Với sự hỗ trợ của lực lượng cứu hộ, cứu nạn, thai phụ được đưa đến bệnh viện kịp thời.. Ảnh: Kim Long

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo nước tràn vào căn nhà trên đường Trường Chinh, phường Thành Vinh. Thời điểm này trong nhà có chị N.T.T.H. (SN 1986) và cháu V.Đ.L. (con trai chị H., 14 tuổi). Chị H. bị ung thư sức khỏe yếu, trong khi cháu L. bị bại não nằm một chỗ, cần được hỗ trợ.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường đưa cháu L. đến vị trí an toàn. Đồng thời, hỗ trợ chị H. sắp xếp, kê cao tài sản tránh ngập nước hư hỏng.