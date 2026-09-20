Quảng Ninh - Gwangju: Chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản

Đây là sự kiện văn hóa được thành phố Gwangju tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa của Namhansanseong. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 18 đến 20.9, gắn với dấu mốc 400 năm xây dựng thành Namhansanseong.

Lễ hội Văn hoá Namhansanseong tại Hàn Quốc

Namhansanseong được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới năm 2014. Đây là một thành trì được xây dựng vào đầu thế kỷ XVII dưới triều Joseon, từng được sử dụng làm hành cung và căn cứ phòng thủ trong thời kỳ khẩn cấp; di sản mang những giá trị nổi bật về kiến trúc quân sự, quy hoạch đô thị và lịch sử, văn hóa Hàn Quốc.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm truyền thống, triển lãm, ẩm thực và các chương trình tìm hiểu lịch sử; qua đó góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị nổi bật của Namhansanseong đến người dân và du khách.

Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Văn Vịnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Quảng Ninh, trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Gwangju về lời mời tham dự Lễ hội và sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới thành phố Gwangju.

Ông Hồ Văn Vịnh khẳng định, với Quảng Ninh - địa phương có nhiều di sản, danh thắng có giá trị nổi bật như vịnh Hạ Long và Yên Tử, việc tham dự Lễ hội Văn hóa Namhansanseong là dịp để tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch và đời sống cộng đồng.

Lễ hội là dịp để hai bên tăng cường giao lưu văn hoá

Nhấn mạnh những điểm tương đồng trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, ông Hồ Văn Vịnh tin tưởng việc tăng cường giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn và giao lưu nhân dân sẽ góp phần mở rộng hiểu biết, tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai địa phương; đồng thời tạo thêm cơ hội để Quảng Ninh và Gwangju chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác thiết thực trong thời gian tới.

Nhân dịp này, ông Hồ Văn Vịnh bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Quảng Ninh và thành phố Gwangju tiếp tục được củng cố, phát triển, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Chương trình thể hiện tình hữu nghị giữa hai bên

Tham dự Lễ hội Văn hóa Namhansanseong lần thứ 31 là một trong những hoạt động trong chương trình công tác của Đoàn đại biểu thành phố Quảng Ninh tại Gwangju. Qua đó, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh, con người và các giá trị di sản của Quảng Ninh, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai địa phương.