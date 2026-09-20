Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp tặng Giấy khen cho sinh viên.

Trải qua thời gian triển khai, chiến dịch năm nay tiếp tục khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của sinh viên tham gia Chương trình “Tiếp sức mùa thi” với hơn 700 tình nguyện viên hỗ trợ hơn 23.190 lượt thí sinh. Trong đó, trao tặng hơn 15.630 chai nước suối, 1.450 bút chì, 1.400 quyển tập, hơn 1.500 tờ rơi tuyển sinh, với tổng số tiền hơn 68 triệu đồng.

Trong khuôn khổ Chiến dịch “Mùa hè xanh”, sinh viên tình nguyện đã tích cực hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt VNeID mức độ 2, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, khai thác điện thoại thông minh, thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn nhận diện thông tin xấu, độc và tiếp cận các công cụ AI hữu ích.

Tiêu biểu là công trình thanh niên “Hệ thống điều phối tình nguyện số tỉnh Đồng Tháp”, kết nối 100% điểm cầu Đoàn xã, phường và các Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh. Công trình này thu hút gần 700 đoàn viên, thanh niên tham dự trực tiếp và trực tuyến, góp phần đổi mới phương thức tổ chức và điều phối hoạt động tình nguyện trên nền tảng số.

Tuổi trẻ Trường Đại học Đồng Tháp đã để lại nhiều hình ảnh đẹp qua các chương trình như: “Bữa cơm tri ân”, “Bữa cơm sum vầy - Ấm áp yêu thương”, thực hiện phục hồi và số hóa di ảnh liệt sĩ; hỗ trợ chương trình gắn chi giả, khám xương khớp cho người khuyết tật. Đoàn trường cũng đã phối hợp chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc cho khoảng 200 người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn và trồng, chăm sóc hơn 1.000 cây xanh.

Đại diện Ngân hàng PVcomBank (bên phải) trao tặng 100 triệu đồng, góp phần chung tay cùng tuổi trẻ Trường Đại học Đồng Tháp thực hiện những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè năm 2026 và Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026.