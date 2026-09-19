Công an tỉnh Nghệ An kịp thời hỗ trợ người dân trong mưa lớn, ngập lụt

Ngày 19/9, các phường trung tâm tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to, kéo dài hơn 5 giờ. Lượng mưa lớn khiến hệ thống thoát nước quá tải, nhiều tuyến đường xảy ra ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An kịp thời đưa sản phụ A. đến bệnh viện khi những tuyến đường tại phường trung tâm bị ngập sâu.

Khoảng 11h26, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo về một sản phụ đang trên đường đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cơ sở 2 để thăm khám thì bị đau bụng. Khi đến nút giao đường Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Cừ, do đường ngập sâu, phương tiện bị chết máy, không thể tiếp tục di chuyển.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ đạo Đội 1 xuất xe cứu hộ cùng 6 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng CNCH tiếp cận, đưa sản phụ N.T.A. (SN 2004), trú tại xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, cơ sở 2 để thăm khám, điều trị an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ chị H. di chuyển, kê cao đồ đạc và đưa cháu L. đến nơi an toàn.

Tiếp đó, khoảng 11h38, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo nước tràn vào nhà dân tại số 227, đường Trường Chinh, phường Thành Vinh. Tại thời điểm này, trong nhà có chị N.T.T.H. (SN 1986) và con trai là cháu V.Đ.L. (SN 2011). Bản thân chị H. đang điều trị bệnh, sức khỏe yếu; cháu L. bị bại não, nằm một chỗ, cần người hỗ trợ thường xuyên. Gia đình không có nam giới nên gặp nhiều khó khăn trong việc ứng phó với tình trạng ngập lụt.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xuất xe cứu hộ cùng 6 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, đưa cháu L. đến vị trí an toàn, hỗ trợ chị H. di chuyển, kê cao đồ dùng, hạn chế thiệt hại do nước ngập. Đồng thời, lực lượng CNCH liên hệ UBND phường Thành Vinh để chủ động phương án sơ tán mẹ con chị H. đến nhà văn hóa khối nếu mực nước tiếp tục dâng cao.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An kịp thời có mặt tại những nơi người dân gặp khó khăn

Trong điều kiện mưa lớn, ngập lụt diễn biến phức tạp, sự có mặt kịp thời của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH góp phần hỗ trợ người dân vượt qua tình huống nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản.