Như vậy, tính từ ngày 23.6 đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 663 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 298 bộ có di vật kèm theo.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục đào mở rộng, thăm dò tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể, gồm 630 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 08 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

TP.HCM đã quy tập được 663 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Để chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng dự kiến diễn ra đầu tháng 10 tới, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM cùng đoàn công tác đã thực hiện khảo sát thực tế, nắm tình hình về các phương án tổ chức tại Công viên Lê Thị Riêng.