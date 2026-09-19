[Video] El Nino sẽ đạt cực đại cuối năm 2026, nguy cơ nắng nóng xuất hiện sớm
Dự báo, El Nino sẽ đạt cực đại trong những tháng cuối năm 2026, nắng nóng có nguy cơ xuất hiện sớm trong năm 2027.
Trưa 19/9, Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, El Nino 2026-2027 đang tiếp tục mạnh lên. Đến tuần thứ hai tháng 9, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo thuộc trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương đã tăng lên khoảng 2 độ C, đạt ngưỡng cường độ rất mạnh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-el-nino-se-dat-cuc-dai-cuoi-nam-2026-nguy-co-nang-nong-xuat-hien-som-post989682.html