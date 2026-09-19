[Video] Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 20/9/2026: Mưa giảm dần tại Bắc Trung Bộ, vùng mưa dông dịch chuyển xuống phía Nam

Đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết khá ổn định do lưỡi áp cao lục địa được tăng cường yếu, kết hợp với khối không khí ổn định trên cao. Đêm nay miền Bắc ít mưa, sang ngày mai phổ biến không mưa, trời nắng từ sớm và nắng duy trì trong ngày.

Tại miền Trung, đáng chú ý nhất là sự dịch chuyển của dải hội tụ nhiệt đới xuống phía Nam, kéo theo trọng tâm mưa cũng thay đổi. Thanh Hóa - Nghệ An mưa giảm dần; đêm nay còn mưa rải rác, sang ngày mai chỉ còn mưa vài nơi. Trong khi đó, mưa tiếp tục tập trung từ Hà Tĩnh trở vào đến Huế, trong đó Quảng Trị - Huế có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng tiếp tục có mưa, mưa dông có xu hướng tập trung nhiều hơn vào chiều và tối.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió Tây Nam tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết nhiều mưa. Mưa chủ yếu gia tăng vào chiều và tối, với mưa rào và dông xuất hiện tại nhiều nơi. Đáng lưu ý, phía nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong các vùng mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.