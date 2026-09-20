Thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Nam Phi

Tại buổi tiếp, hai bên đánh giá cao tiềm năng, dư địa hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự. Thượng tướng Phạm Trường Sơn đánh giá cao Nam Phi là quốc gia có nền công nghiệp quốc phòng tiên tiến, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam có chủ trương xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Việt Nam mong muốn đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với tất cả các đối tác quốc tế, trong đó Nam Phi là một đối tác quan trọng.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn trao đổi với ngài Richard Mkhungo, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh Nam Phi.

Để hợp tác đi vào chiều sâu, Thượng tướng Phạm Trường Sơn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm chia sẻ nhu cầu, năng lực và quy định pháp lý, làm cơ sở xây dựng lộ trình hợp tác thực chất, hiệu quả.

Ngài Richard Mkhungo ghi nhận các đề xuất của phía Việt Nam và khẳng định Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh Nam Phi coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa các nội dung hai bên cùng quan tâm.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Trước đó, tới tham quan các gian trưng bày công nghệ quân sự mới tại Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ châu Phi năm 2026, Thượng tướng Phạm Trường Sơn bày tỏ ấn tượng trước sự đa dạng, tân tiến của các trang thiết bị được giới thiệu.