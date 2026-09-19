Cục 16, Tổng cục II đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Diễn văn tại buổi lễ do Thiếu tướng Trần Văn Tố, Cục trưởng Cục 16 trình bày đã ôn lại chặng đường 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục 16.

45 năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của tình báo quốc phòng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục 16 luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành, phát huy phẩm chất người cán bộ, chiến sĩ tình báo dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, không ngại khó khăn, gian khổ, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lê Quang Minh phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Những năm gần đây, Cục 16 thường xuyên là một trong những đơn vị dẫn đầu Tổng cục II về thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng trong đội hình chung của Tổng cục và ngành tình báo quốc phòng Việt Nam anh hùng. Công tác xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị đạt được kết quả đáng khích lệ và ngày càng tiến bộ.

Với những thành tích xuất sắc, Cục 16 vinh dự hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống, Cục 16 tiếp tục vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục 16.

Thiếu tướng Trần Văn Tố, Cục trưởng Cục 16 trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Minh chúc mừng, biểu dương những thành tích, chiến công mà Cục 16 đã đạt được trong 45 năm qua và lưu ý: Trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao và khẩn trương, Cục 16 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; chủ động, nhạy bén, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, giúp Tổng cục II tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, địa phương xử lý hiệu quả, kịp thời, không để bị động, bất ngờ về chiến lược và các tình huống quan trọng trên hướng, địa bàn đảm trách.

Cục 16 cần triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tiềm lực, củng cố thế trận theo hướng tinh gọn về tổ chức, chuyên nghiệp, hiệu quả về hoạt động, gắn với nâng cao hiệu lực chỉ huy, chỉ đạo, quản lý, điều hành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, có sức chiến đấu cao. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành; có tư duy, nhãn quan chính trị nhạy bén, sâu sắc; kiến thức toàn diện, chuyên sâu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lê Quang Minh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục 16.

Thượng tướng Lê Quang Minh tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục II; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, Cục 16 sẽ hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống 45 năm của Cục và bề dày truyền thống vẻ vang 81 năm của Tình báo quốc phòng Việt Nam anh hùng.