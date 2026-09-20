Núi sạt lở ào ào như dòng thác ở Nghệ An

Video sạt lở núi kinh hoàng tại xã miền núi Nghệ An.

Tối 19/9, ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch UBND xã Yên Na (Nghệ An) - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng tại bản Huồi Pai, khiến một đoạn tỉnh lộ 543C bị đất đá vùi lấp hoàn toàn.

Khoảng 16h30 cùng ngày, một mảng lớn trên sườn núi ở bản Huồi Pai bất ngờ đổ xuống. Đất đá cùng cây cối từ trên cao tràn xuống với tốc độ nhanh, phủ lấp đường tỉnh 543C.

Hình ảnh từ video ghi lại tại hiện trường cho thấy dòng đất đá từ sườn núi đổ xuống ào ạt, cuồn cuộn như dòng thác. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này chỉ có mưa nhỏ.

Đất đá sạt lở xuống như thác.

Vị trí sạt lở nằm khá gần khu dân cư bản Huồi Pai khiến người dân địa phương lo lắng, nhất là nguy cơ đất đá tiếp tục trượt xuống từ sườn núi.

Chủ tịch xã Yên Na cho biết trong những ngày trước, khu vực này đã xuất hiện một số điểm sạt lở nhỏ. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra chiều 19/9 có quy mô lớn nhất, với lượng đất đá rất lớn tràn xuống vùi lấp tỉnh lộ.

“Lần này khối lượng đất đá quá lớn. Nếu thời tiết thuận lợi và đảm bảo an toàn để đưa máy móc vào, dự kiến cũng phải mất 4-5 ngày mới có thể dọn dẹp, thông đường”, ông Thiện nói.

Sáng cùng ngày, tại các phường khu vực thành phố Vinh (cũ) của tỉnh Nghệ An xảy ra trận mưa lớn khiến các tuyến phố ngập băng trong nước.

Tỉnh lộ 543C là tuyến giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại của hơn 300 hộ dân với khoảng 1.000 người tại các bản phía trong xã Yên Na. Việc tuyến đường bị đất đá vùi lấp khiến giao thông qua khu vực hoàn toàn bị gián đoạn.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đang xây dựng phương án bảo đảm nhu yếu phẩm và việc đi lại cho người dân trong thời gian chờ khắc phục tuyến đường.

Nhiều tuyến phố ngập sau mưa khiến hàng loạt ô tô mắc kẹt.

Đáng lo ngại, sau vụ sạt lở lớn, trên sườn núi vẫn còn nhiều khối đất đá có dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục trượt xuống.

“Xã đang tiếp tục theo dõi vì phía trên vẫn còn đất đá có nguy cơ tiếp tục đổ xuống. Bên cạnh đó, địa phương sẽ lập phong tỏa, đặt cảnh báo ở hai đầu, không để người dân tiếp cận khu vực sạt lở”, ông Thiện cho biết.