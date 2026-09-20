Mới đây, Tiffany Young thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu đặc biệt bộ phim mới của chồng là nam diễn viên Byun Yo Han. Nữ ca sĩ không chỉ gây ấn tượng với phong cách thời trang nổi bật mà còn khiến khán giả chú ý bởi màn cổ vũ dành cho ông xã ngay tại sự kiện.

Tiffany Young công khai ủng hộ chồng là Byun Yo Han. (Ảnh từ OSEN)

Tại sự kiện, Tiffany Young nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi trực tiếp đến ủng hộ tác phẩm đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của chồng. Sự xuất hiện của nữ ca sĩ được truyền thông Hàn Quốc quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh cô và Byun Yo Han đang nhận được nhiều sự chú ý với chuyện tình cảm.

Xuất hiện tại buổi chiếu, Tiffany Young lựa chọn trang phục màu đen nổi bật. Nữ ca sĩ diện áo trễ vai khoe đường xương quai xanh, kết hợp cùng chân váy ngắn ánh kim. Phần tay áo được nhấn nhá bằng chi tiết lông vũ màu đen, tạo tổng thể vừa cá tính vừa sang trọng.

Trước ống kính truyền thông, Tiffany Young liên tục giữ thần thái rạng rỡ. Trước khi rời sự kiện, cô gửi lời cổ vũ đến ê-kíp và bộ phim bằng câu: "Tazza, fighting!", đồng thời thể hiện sự ủng hộ dành cho Byun Yo Han.

Tiffany Young và Byun Yo Han được cho là bén duyên sau khi cùng tham gia phim Uncle Samsik. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai công khai mối quan hệ và nhanh chóng tiến tới hôn nhân, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Tiffany Young và Byun Yo Han nhận sự yêu thích từ nhiều khán giả.

Byun Yo Han và Tiffany Young chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 2/2026, sau khoảng một năm rưỡi hẹn hò. Gần đây, khi được hỏi về cuộc sống tân hôn, nam diễn viên không ngần ngại trả lời: "Rất vui".

Những sở thích của hai vợ chồng cũng vô cùng đời thường. Byun Yo Han tiết lộ anh thích cùng Tiffany Young dắt cún cưng đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện. Cả hai cũng thích đi du lịch cùng nhau. Trong mối quan hệ, nam diễn viên thường là người lắng nghe nhiều hơn.

Khi được hỏi về lý do quyết định kết hôn, Byun Yo Han cho biết, trước đây trong các mối quan hệ, anh luôn nghĩ mình phải là người bảo vệ đối phương. Thế nhưng lần đầu tiên trong đời, anh gặp một người phụ nữ có thể bảo vệ chính mình, trao cho anh dũng khí và giúp anh vượt qua những giới hạn.

Đặc biệt, vì lý do sức khỏe nên Byun Yo Han từng không thể đi máy bay trong khoảng 10 năm. Anh chỉ có thể di chuyển đến những địa điểm gần và chưa từng nghĩ đến việc vượt qua nỗi sợ này.

Thế nhưng, người bạn đời đã trực tiếp đặt vé máy bay và nói với anh rằng hãy tin tưởng bản thân, cứ đi theo cô ấy. Không chỉ vậy, cô còn lựa chọn cho anh một vị trí tốt nhất trên chuyến bay.

Byun Yo Han cho biết ngay khi máy bay hạ cánh, anh đã tự hỏi: "Đây là cảm xúc gì vậy?". Dù đã có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí và không còn ở độ tuổi quá trẻ, anh vẫn lần đầu trải nghiệm một cảm xúc hoàn toàn mới.