NSND Công Lý nhắn nhủ người bạn gắn bó gần 30 năm

Thông tin NSƯT Đỗ Thanh Hải nghỉ công tác tại VTV sau gần 30 năm gắn bó đang nhận được sự quan tâm từ công chúng. Giữa thời điểm này, NSND Công Lý có những chia sẻ đáng chú ý về người đồng nghiệp thân thiết đã đồng hành cùng anh trong nhiều dấu mốc quan trọng của sự nghiệp.

Trên trang cá nhân, NSND Công Lý đăng tải hình ảnh cùng dàn nghệ sĩ Táo Quân và chia sẻ về việc Đỗ Thanh Hải nghỉ công tác tại VTV. Nam nghệ sĩ viết: "Có một số nhà báo hỏi tôi về việc anh Đỗ Thanh Hải nghỉ công tác ở VTV. Thực ra tôi cũng mới biết thông tin và cảm giác đầu tiên là khá bất ngờ. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải với tôi là một người bạn, một người đồng nghiệp mà tôi rất quý, rất yêu mến và tôn trọng.

NSND Công Lý có những chia sẻ đáng chú ý về người đồng nghiệp thân thiết.

Chúng tôi biết nhau gần 3 thập kỷ rồi. Gần như trong từng ấy năm, tôi và đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã có rất nhiều thời gian làm việc, đồng hành cùng nhau, từ các chương trình, sự kiện cho đến phim ảnh. Tôi yêu quý Đỗ Thanh Hải không chỉ vì anh ấy là một người tài năng, mà bởi tôi biết anh ấy là người có tâm với nghề, có tình với anh em và rất nhiệt huyết với công việc. Tôi đã chứng kiến Hải làm nghề và tôi luôn trân trọng những gì Đỗ Thanh Hải đã làm, đã cống hiến trong suốt chặng đường của mình.

Với tôi, Đỗ Thanh Hải là một người bạn rất đáng quý. Chúng tôi đã biết nhau quá lâu để có thể nói hết được bằng vài câu. Còn bây giờ Đỗ Thanh Hải lựa chọn như thế nào, ở đâu hay làm gì thì tôi nghĩ điều đó không thay đổi tình cảm của tôi dành cho anh ấy. Anh Hải ở đâu, tôi vẫn sẽ dõi theo, vẫn ủng hộ và luôn mong anh ấy được vui, được làm điều mình muốn và tiếp tục thành công. Tôi thực sự rất yêu mến Hải. Và nói thật, với một người bạn đã gắn bó với mình gần 30 năm như thế, tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Đỗ Thanh Hải."

Những chia sẻ của NSND Công Lý nhanh chóng nhận được sự chú ý. Với nam nghệ sĩ, Đỗ Thanh Hải không chỉ là người đồng nghiệp mà còn là người bạn đã đồng hành trong một quãng thời gian dài của sự nghiệp. Hai người cùng làm việc qua nhiều chương trình, sự kiện và các dự án phim ảnh, trong đó có Táo Quân - chương trình gắn liền với tên tuổi của cả hai.

NSND Công Lý trong Táo Quân.

Đỗ Thanh Hải là đạo diễn, nhà quản lý truyền hình có gần 30 năm công tác tại VTV. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng, đồng thời gắn bó với những chương trình như Gặp nhau cuối tuần, Thư giãn cuối tuần và Gặp nhau cuối năm - Táo Quân. Trong khi đó, NSND Công Lý trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai Bắc Đẩu trong Táo Quân.

Bên cạnh dấu ấn ở Táo Quân, NSND Công Lý có sự nghiệp diễn xuất trải dài trên sân khấu và truyền hình. Nam nghệ sĩ từng tham gia nhiều bộ phim như Gió làng Kình, Khi đàn ông góa vợ bật khóc, Những cô gái trong thành phố, Hướng dương ngược nắng, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ và Dưới bóng cây hạnh phúc. Các vai diễn của anh trải rộng từ hài hước đến chính kịch, góp phần tạo nên hình ảnh một nghệ sĩ có khả năng biến hóa trên màn ảnh.

Sau biến cố sức khỏe, NSND Công Lý từng bước trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ hiện duy trì công việc phù hợp với sức khỏe và vẫn nhận được sự đồng hành của gia đình, đồng nghiệp cùng tình cảm từ khán giả.

Trong khi đó, việc Đỗ Thanh Hải kết thúc chặng đường gần 30 năm tại VTV mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp của ông. Những chia sẻ của NSND Công Lý cũng cho thấy tình bạn giữa hai nghệ sĩ vẫn được duy trì dù con đường công việc phía trước có những thay đổi.