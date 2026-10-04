Clip 10 giây của cô gái trẻ trên đường đi làm về gây sốt mạng xã hội

Chẳng có tình huống kịch tính hay câu chuyện đặc biệt, cô gái chỉ ngồi giữa dòng xe đông đúc, gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng cũng đáng yêu vô cùng. Thế nhưng chính những biểu cảm rất đời thường ấy lại khiến người xem không nhịn được cười.

(Nguồn video: Thaomyaaa)

Có lúc cô nàng dường như chỉ muốn nhanh chóng về nhà sau một ngày dài. Gương mặt vừa bất lực, vừa ngơ ngác trước cảnh xe cộ nối dài tạo nên một khoảnh khắc mà nhiều người xem xong dễ dàng đồng cảm.

Bởi có lẽ không ít người từng trải qua cảm giác tương tự: tan làm chỉ mong được về nhà thật nhanh, nhưng vừa bước ra đường đã gặp ngay một “bài kiểm tra” mang tên tắc đường.

Điều khiến đoạn clip trở nên thú vị nằm ở biểu cảm tự nhiên của nhân vật chính. Không cần diễn xuất hay cố tạo tình huống hài hước, những phản ứng rất thật của cô gái cũng đủ khiến khoảnh khắc bình thường trở nên đáng yêu. Bên cạnh đó, điểm cộng lớn chính là nét mặt xinh đẹp, thanh thoát của cô gái. Nhờ đó, những biểu cảm của cô gái càng trở nên dễ thương gấp bội phần.

Đoạn clip sau đó nhận về hàng nghìn lượt yêu thích cùng nhiều lượt chia sẻ trên Threads. Nhiều người để lại bình luận đồng cảm với cô gái, trong khi một số khác lại chú ý đến biểu cảm được nhận xét là “mệt nhưng vẫn cưng”.

Có lẽ cũng chính sự gần gũi này khiến đoạn clip được mọi người chú ý. Không phải lúc nào một video viral cũng cần có điều gì quá đặc biệt. Đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc đúng tâm trạng của rất nhiều người, cộng thêm một biểu cảm đủ duyên, cũng có thể khiến dân mạng muốn xem lại vài lần.