Hạnh phúc trọn vẹn của Hoa hậu Kỳ Duyên bên Đoàn Thiên Ân

Kỳ Duyên là một trong những nàng hậu có hành trình đặc biệt của showbiz Việt khi từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và sau đó tiếp tục chinh phục một đấu trường nhan sắc khác. Mới đây, cô chính thức có màn final walk khép lại 2 năm trên cương vị Miss Universe Vietnam, đánh dấu một chặng đường nhiều dấu ấn.

Sau khoảnh khắc đặc biệt này, Đoàn Thiên Ân có chia sẻ đầy tình cảm về hành trình của Kỳ Duyên tại Miss Universe Vietnam. Người đẹp cho biết cách đây 2 năm, khi Kỳ Duyên tâm sự về quyết định tham gia cuộc thi dù đã sở hữu danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2014, cô từng lo lắng cho người đồng hành thân thiết bởi đây là lựa chọn khá mạo hiểm.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân hạnh phúc khi chụp ảnh cùng nhau.

Đoàn Thiên Ân viết: "2 năm trước, khi Bột (tên thân mật của Kỳ Duyên - PV) hỏi Bơ (tên thân mật của Đoàn Thiên Ân - PV) về việc đi thi Miss Universe Vietnam, Bơ đã suy nghĩ rất nhiều vì quá mạo hiểm với những gì Bột có ở thời điểm đó. Nhưng khi nhìn thấy sự hoài bão và niềm đam mê ấy Bơ chỉ biết cổ vũ và ủng hộ quyết định của Bột".

Trong lời chia sẻ, Thiên Ân cũng nhắc đến những khó khăn mà cả hai đã chứng kiến trong suốt hành trình của Kỳ Duyên. Có những thời điểm áp lực khiến người đẹp cảm thấy mệt mỏi, thậm chí từng mong mọi thứ nhẹ nhàng hơn với mình. Tuy nhiên, sau tất cả, Kỳ Duyên vẫn có thể đứng trên sân khấu và khép lại nhiệm kỳ một cách trọn vẹn.

"Bơ vui và hạnh phúc khi thấy Bột đã trọn vẹn với chặng đường này của mình. Bơ cũng cảm thấy tự hào khi là 1 phần nhỏ trong chặng đường này của Bột", Thiên Ân bày tỏ.

Đáp lại tình cảm của người đồng hành thân thiết, Kỳ Duyên cũng dành lời nhắn ngọt ngào cho Thiên Ân. Nàng hậu gọi Đoàn Thiên Ân: "Em là 'duy nhất'".

Đồng thời, Kỳ Duyên cảm ơn vì Đoàn Thiên Ân đã đồng hành với mình trong nhiều năm qua. "Cảm ơn Bơ đã đồng hành cùng Bột suốt nhiều năm trong hành trình Miss Universe, có những lúc Bột muốn gục ngã, Bơ là người động viên Bột để Bột thêm mạnh mẽ và cố gắng đứng lên. Hôm nay là trọn vẹn rồi Bơ ạ".

Kỳ Duyên đã có hạnh phúc trọn vẹn sau 2 năm đương nhiệm Miss Universe Vietnam. Đồng thời, cô có hậu phương vững chắc là Đoàn Thiên Ân.

Đáng chú ý, màn final walk lần này mang ý nghĩa đặc biệt với Kỳ Duyên. Trước đó, khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2014, cô chưa từng có một màn final walk đúng nghĩa để khép lại hành trình của mình. Vì vậy, việc được đứng trên sân khấu, nói lời tạm biệt và nhìn lại 2 năm đương nhiệm tại Miss Universe Vietnam trở thành khoảnh khắc đáng nhớ với người đẹp sinh năm 1996.

Bên cạnh những thành tựu trong nhiệm kỳ, Kỳ Duyên còn có một hậu phương thân thiết là Đoàn Thiên Ân. Cả hai nhiều lần thể hiện sự đồng hành, động viên nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Những lời chia sẻ mới nhất cho thấy Thiên Ân không chỉ chứng kiến mà còn trực tiếp ở bên Kỳ Duyên trong những thời điểm cô gặp áp lực.

Khoảnh khắc hai nàng hậu dành lời cho nhau nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người xúc động trước tình bạn bền chặt giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân, đồng thời cho rằng màn final walk đã giúp Kỳ Duyên khép lại hành trình Miss Universe Vietnam bằng cảm xúc trọn vẹn hơn. Không ít bình luận cũng dành lời chúc cho nàng hậu sau 2 năm nhiều dấu ấn và bày tỏ sự yêu mến trước cách cả hai luôn ủng hộ nhau.