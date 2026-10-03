Top 5 phim truyền hình Hoa ngữ đang dẫn đầu rating hiện tại

Bảng xếp hạng độ hot phim truyền hình trên toàn mạng ghi nhận một số thay đổi đáng chú ý. Mị Ảnh Thần Bộ bất ngờ rời khỏi top 3, trong khi Lan Hương Như Cố tiếp tục dẫn đầu với mức độ hot 79,18. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm mới cũng gây chú ý nhờ nội dung và diễn xuất của dàn diễn viên chính.

1. Lan Hương Như Cố

Lan Hương Như Cố tiếp tục giữ vị trí đầu bảng với mức độ hot 79,18. Bộ phim nhận được những phản hồi tương đối tích cực về chất lượng tổng thể, dù vẫn tồn tại một số chi tiết gây tranh luận. Ảnh: NSX

Một số khán giả cho rằng các phân đoạn hát và kể chuyện trong phim đôi lúc tạo cảm giác gượng gạo hoặc chưa được kết nối tự nhiên với mạch chính. Bên cạnh đó, cách xây dựng mối quan hệ giữa các nhân vật nữ cũng nhận về những ý kiến trái chiều. Đặc biệt, một số tình tiết dễ tạo cảm giác rằng việc một người phụ nữ lựa chọn kết hôn với gia đình tốt hơn được xem như con đường để tránh một kết cục bất hạnh.

Dù vậy, những hạn chế này chưa đủ làm lu mờ toàn bộ tác phẩm. Sau khi theo dõi đến tập 39, một bộ phận khán giả đánh giá bộ phim vẫn giữ được khả năng kể chuyện và xây dựng nhân vật, qua đó trở thành tác phẩm đáng theo dõi trong bảng xếp hạng.

2. Không Thể Thay Thế

Không Thể Thay Thế tạo được sự đồng cảm nhờ khai thác câu chuyện công sở với nhịp phim nhanh. Ảnh: NSX

Nhân vật Từ Trì do Triệu Kim Mạch thể hiện nhiều lần đối mặt với những tình huống bị chèn ép, tranh công tại nơi làm việc nhưng lựa chọn cách phản ứng trực diện thay vì cam chịu.

Một điểm được đánh giá cao là bộ phim chỉ gồm 20 tập nhưng giữ nhịp kể tương đối gọn, hạn chế tình trạng kéo dài tình tiết. Nữ chính cũng được xây dựng theo hướng chủ động, không đi theo hình mẫu nhân vật yếu đuối hay liên tục chịu thiệt thòi.

Ngụy Đại Huân gây chú ý với hình tượng nhân vật tinh anh, sắc sảo và có phần độc miệng. Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính tạo ra nhiều màn đối đầu thú vị. Dù tuyến tình cảm được đẩy khá nhanh, chi tiết này không ảnh hưởng đáng kể đến mạch giải trí của tác phẩm.

3. Tôi Không Phải Đại Sư

Tôi Không Phải Đại Sư hiện đã phát sóng 17 tập, với cấu trúc gồm nhiều câu chuyện nhỏ đan xen tuyến truyện chính. Một số vụ việc riêng lẻ được đánh giá có màu sắc giang hồ và tạo được sự tò mò. Ảnh: Weibo đoàn phim

Tuy nhiên, tuyến chính lại gây tranh luận bởi cách xây dựng mối quan hệ giữa nam nữ chính và những thay đổi trong thân phận các nhân vật. Một số tình tiết được nhận xét thiếu sự kết nối, đặc biệt khi nam chính bước vào Thiên Tướng phái. Sau giai đoạn đầu tập trung vào trả thù và những bí mật được cài cắm, câu chuyện có lúc khiến người xem cảm thấy nhân vật dường như tạm quên mục tiêu ban đầu.

Diễn xuất của Lý Hiện cũng nhận về những ý kiến trái chiều khi một số khán giả cho rằng cách thể hiện cảm xúc của anh chưa đủ đa dạng. Dù vậy, khả năng kể chuyện và những vụ án riêng vẫn là yếu tố giúp bộ phim duy trì sự quan tâm.

4. Chuyện Cũ Dư Hồng

Chuyện Cũ Dư Hồng được chú ý nhờ chất liệu văn học và cách khai thác những vấn đề mang màu sắc đặc trưng của văn học Đông Bắc. Ảnh: NSX

Bộ phim được chuyển thể từ phiên bản dài sang hình thức ngắn hơn, vì vậy cách phân chia câu chuyện theo từng tập đôi lúc ảnh hưởng đến nhịp kể. Tác phẩm tiếp tục xoay quanh những chủ đề như số phận, ký ức và mối liên kết giữa con người với cộng đồng. Mã Y Lợi nhận được phản hồi tích cực với cách thể hiện nhân vật có chiều sâu, trong khi Trương Triết Hoa cũng tạo được dấu ấn nhờ lối diễn tiết chế, chú trọng biểu cảm và kiểm soát hình thể.

Dù vậy, một số chi tiết trong phim vẫn bị nhận xét là chưa thực sự thuyết phục. Nhìn chung, Chuyện Cũ Dư Hồng được đánh giá ở mức ổn, phù hợp với những khán giả yêu thích các tác phẩm thiên về tâm lý và không khí đời sống.

5. Mị Ảnh Thần Bộ

Mị Ảnh Thần Bộ hiện đứng thứ năm với mức độ hot 70,83. Bộ phim gây chú ý nhờ lựa chọn hướng tiếp cận tương đối khác biệt với dòng cổ trang phá án. Ảnh: Weibo đoàn phim

Ngay từ những tập đầu, tác phẩm đã tạo được không khí bí ẩn thông qua các vụ án, những phân cảnh chiến đấu và yếu tố linh lực. Các chi tiết liên quan đến điều tra, thẩm vấn và khai thác lời khai cũng giúp câu chuyện có thêm nhiều lớp kịch tính.

La Vân Hi đảm nhận vai Lê Tư, một nhân vật có màu sắc khác so với nhiều vai diễn trước đây của nam diễn viên. Cách xây dựng nhân vật và phần thể hiện của anh là một trong những yếu tố được chú ý trong những tập đầu.

Phía trước Mị Ảnh Thần Bộ vẫn còn 5 vụ án cùng các tuyến truyện liên quan đến thân thế và quyền lực. Việc ba tuyến phá án, thân thế và đấu trí tiếp tục đan xen được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim duy trì sự quan tâm trong những tập tiếp theo.

Bảng xếp hạng cho thấy thị trường phim truyền hình đang có nhiều tác phẩm cùng cạnh tranh sự chú ý của khán giả. Trong đó, Lan Hương Như Cố tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu, trong khi khoảng cách về độ hot giữa các tác phẩm phía sau không quá lớn.