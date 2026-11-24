Nhắc đến Phương Oanh, khán giả truyền hình khó có thể quên những vai diễn từng làm nên tên tuổi của cô trong Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân,... Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn được đánh giá cao bởi khả năng thể hiện những nhân vật có số phận phức tạp, nhiều chuyển biến tâm lý. Chính những vai diễn ấy đã giúp Phương Oanh tạo dựng chỗ đứng riêng trong lòng người xem sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Phương Oanh là một trong những cái tên thực lực của màn ảnh Việt.

Thế nhưng, vài năm trở lại đây, Phương Oanh không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình, hạn chế tham gia các dự án phim. Mãi đến năm 2025, Phương Oanh mới trở lại với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, đánh dấu màn tái xuất được đông đảo người hâm mộ chờ đợi.

Thời điểm ấy, không ít khán giả kỳ vọng sự trở lại của Phương Oanh sẽ mở ra một giai đoạn hoạt động nghệ thuật sôi nổi hơn. Bởi sau khoảng thời gian vắng bóng, nữ diễn viên vẫn sở hữu những lợi thế về kinh nghiệm, khả năng diễn xuất và sự yêu mến từ công chúng.

Tuy nhiên, kể từ khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh kết thúc vào tháng 11/2025, đến nay đã tròn một năm, Phương Oanh vẫn chưa công bố thêm bất kỳ dự án phim truyền hình mới nào. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả tiếp tục phải chờ đợi nếu muốn nhìn thấy nữ diễn viên hóa thân vào một nhân vật khác trên màn ảnh nhỏ.

Sau Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Phương Oanh vẫn chưa công bố thêm bất kỳ dự án phim truyền hình mới nào.

Có lẽ, đây chính là điều khiến nhiều người cảm thấy thương cho Phương Oanh. Bởi với một diễn viên từng dành nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, việc không có thêm vai diễn mới trong suốt một năm là khoảng lặng đáng kể. Đặc biệt, Phương Oanh vẫn đang ở giai đoạn có nhiều lợi thế về độ chín nghề nghiệp, khi những trải nghiệm sống và kinh nghiệm diễn xuất có thể giúp cô tiếp tục chinh phục các dạng vai giàu chiều sâu tâm lý.

Điều đáng nói, thị trường phim truyền hình Việt đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ. Những diễn viên thế hệ mới liên tục được trao cơ hội thử sức với các vai chính, từng bước khẳng định tên tuổi. Trong bối cảnh ấy, việc Phương Oanh tiếp tục vắng bóng khiến không ít người lo ngại cô có thể bỏ lỡ những cơ hội nghề nghiệp đáng giá.

Sự tiếc nuối càng lớn khi Phương Oanh vốn không phải gương mặt cần thêm thời gian để chứng minh năng lực. Những dấu ấn trong Quỳnh Búp Bê hay Hương Vị Tình Thân từng cho thấy khả năng diễn xuất của cô. Vì vậy, việc nữ diễn viên chưa có thêm vai diễn mới khiến khán giả cảm thấy chạnh lòng trước một tài năng vẫn chưa có cơ hội tiếp tục tỏa sáng.

Dẫu vậy, nếu nhìn vào cuộc sống hiện tại, Phương Oanh vẫn đang có những hoạt động đáng chú ý. Thời gian gần đây, nữ diễn viên trở nên năng nổ hơn trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ việc vào bếp nấu ăn, vui chơi cùng các con đến những chuyến đi và hoạt động thời trang.

Thời gian gần đây, Phương Oanh trở nên năng nổ hơn trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, Phương Oanh còn chia sẻ hình ảnh trong chuyến công tác tại Hàn Quốc cùng hai con nhỏ. Những khoảnh khắc này nhận được sự quan tâm và nhiều lời khen từ khán giả, phần nào cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì được sức hút dù không xuất hiện trong dự án phim mới.

Thế nhưng, sự hiện diện trên mạng xã hội và việc trở lại màn ảnh nhỏ vẫn là hai câu chuyện khác nhau. Những video nấu ăn hay hình ảnh đời thường có thể giúp Phương Oanh duy trì kết nối với người hâm mộ, nhưng chưa thể thay thế những dấu ấn nghệ thuật từng làm nên tên tuổi của cô.

Tất nhiên, lựa chọn dành thời gian cho gia đình không phải điều đáng trách. Mỗi nghệ sĩ đều có quyền quyết định những ưu tiên trong cuộc sống, và việc tạm nghỉ cũng không đồng nghĩa với chuyện sự nghiệp đã khép lại. Phương Oanh hoàn toàn có thể trở lại khi tìm được kịch bản phù hợp hoặc cảm thấy sẵn sàng cho một hành trình mới.

Song, khi năm 2026 chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ kết thúc mà vẫn chưa có thông tin về dự án tiếp theo, hy vọng được nhìn thấy Phương Oanh tái xuất trong năm nay cũng trở nên mong manh. Có lẽ, điều khiến khán giả thương cho Phương Oanh không phải vì nữ diễn viên đang có một cuộc sống thiếu niềm vui, mà bởi một người từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh lại đang trải qua khoảng lặng khá dài trong sự nghiệp.

Nhiều khán giả vẫn mong Phương Oanh sẽ trở lại vào một ngày không xa.

Sau một năm tạm chia tay màn ảnh nhỏ, Phương Oanh vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng, nhưng những người yêu mến cô qua các vai diễn hẳn vẫn mong chờ một ngày nữ diễn viên trở lại trường quay. Bởi điều đáng tiếc nhất không nằm ở việc Phương Oanh lựa chọn sống chậm lại, mà là những khả năng diễn xuất từng được khẳng định vẫn chưa có thêm cơ hội để tiếp tục tỏa sáng.