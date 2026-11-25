Quang Lê là một trong những giọng ca bolero được đông đảo khán giả yêu mến qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ còn nhận được sự quan tâm bởi những mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp, trong đó có Tố My - nữ ca sĩ được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng Ngọc nữ bolero.

Mới đây, Quang Lê bày tỏ sự háo hức trước thềm tham gia một chương trình đặc biệt của Tố My. Nam ca sĩ không giấu được sự phấn khích khi chuẩn bị có dịp gặp gỡ khán giả trong một không gian âm nhạc được đầu tư quy mô.

Quang Lê bày tỏ niềm vui, háo hức khi cùng Tố My đứng chung sân khấu trong chương trình sắp tới.

Quang Lê cho biết đây là một trong những lần hiếm hoi anh được đứng trên sân khấu lớn để biểu diễn phục vụ người hâm mộ. Chính vì vậy, cảm xúc của anh có phần đặc biệt hơn, vừa mong chờ, thích thú nhưng cũng không tránh khỏi sự hồi hộp.

Đáng chú ý, trong chương trình lần này, Tố My dành cho Quang Lê một vai trò đặc biệt với sự ưu ái nhất định. Sự quan tâm của nữ ca sĩ khiến giọng ca bolero càng thêm hào hứng, đồng thời muốn dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị những tiết mục chỉn chu, ấn tượng. Nam ca sĩ hy vọng có thể mang đến những khoảnh khắc âm nhạc đáng nhớ cho khán giả yêu mến mình cũng như những người hâm mộ Tố My.

"Riêng Quang Lê được em Tố My giao thêm vai trò điện ảnh nữa! Nên cũng lo lắm! Nhưng thôi có nhiêu chơi luôn", nam ca sĩ bộc bạch.

Chia sẻ của Quang Lê nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả. Bởi trong nhiều năm qua, anh và Tố My vốn có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai từng nhiều lần kết hợp trong các chương trình âm nhạc, tạo được sự ăn ý nhờ chất giọng và phong cách biểu diễn có nhiều điểm tương đồng. Không chỉ trên sân khấu, những tương tác gần gũi, tự nhiên ngoài đời của hai nghệ sĩ cũng thường xuyên trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước những lần Quang Lê và Tố My xuất hiện cùng nhau. Một bộ phận người hâm mộ còn nhiệt tình "đẩy thuyền", mong cả hai có thể trở thành một cặp đôi ngoài đời thực. Tuy nhiên, đến nay, Quang Lê và Tố My chưa từng xác nhận chuyện hẹn hò. Cả hai vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết và thường xuyên dành cho nhau những sự quan tâm đáng quý.

"N gọc nữ bolero" Tố My dành tình cảm đặc biệt cho Quang Lê khi giao cho anh thêm một vai trò trong đêm nhạc sắp tới của cô.

Thời gian qua, Quang Lê còn nhận được sự quan tâm khi xuất hiện trong các dự án âm nhạc và hoạt động cùng những nghệ sĩ thân thiết. Nam ca sĩ duy trì sự kết nối với người hâm mộ thông qua mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cũng như công việc. Dù đã có nhiều năm đứng trên sân khấu, anh vẫn thể hiện sự hào hứng mỗi khi có cơ hội gặp gỡ khán giả và tham gia những chương trình được đầu tư đặc biệt.

Với Quang Lê, sự trở lại trên một sân khấu lớn lần này không chỉ là dịp để anh mang tiếng hát đến gần hơn với người hâm mộ mà còn là cơ hội hội ngộ người đồng nghiệp thân thiết Tố My. Sự kết hợp của cả hai được kỳ vọng sẽ mang đến những tiết mục đáng nhớ, đồng thời tiếp tục khiến khán giả thích thú trước mối quan hệ đặc biệt giữa hai nghệ sĩ.